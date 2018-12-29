遭質疑沒有「贏的策略」 游盈隆：當選後徹查、撤銷選對會

2018年12月29日 15:11 中時 曾薏蘋

民進黨第16屆黨主席補選電視政見發表會今下午登場，詰問時，前行政院秘書長卓榮泰火力全開，以台灣民意基金會董事長游盈隆四次徵召四次落敗，質疑游沒有「贏的策略」；游盈隆說，他當選一定會徹查選對會、撤銷選對這個臨時編組。

民進黨主席參選人卓榮泰及游盈隆，今舉行第一場電視辯論，一開頭就言詞交鋒；交叉詰問時，卓榮泰說，「我說黨有機制，也要加上贏的策略，您對贏的策略也懷疑」，他表示，在維基百科看到一段話，「游盈隆連續四次被民進黨徵召參選，皆未能當選，後來抨擊民進黨選對會，徵召呂孫綾參選不是為了勝選，結果呂當選」。

卓說，游被黨徵召，沒一次當選，徵召別人，就對黨中央開砲，「黨四次徵召您，您都沒開炮」，結果後來證明呂當選，「顯然你都不知道什麼是贏的策略，因為你從來都沒有贏過，對於質疑別人不會贏的，結果也贏了」；未來要針對立委補選等各項選舉，「您心中有無贏的策略？讓候選人安心，黨員有路依循？」

游盈隆說，他非常意外，以卓秘書長高度竟然提出那麼幼稚的問題？完全失憶，他不是四次被徵召，是三次，沒有一次是自己爭取，花蓮是台灣藍軍最強的地方，「我接受那是基於俠義心腸，為黨為民主運動追隨黃信介元帥東征的精神，那是非常感人的故事，感人情懷，你今天為了選舉把我醜化，對你很失望」。

他說，呂孫綾當初如何出線，可以去查當時報紙，過程是很不堪，選對會到最近，都是提名機器，黑幕重重，他當選一定會徹查選對會、撤銷選對這個臨時編組，要做就做好一點。

游盈隆說，2000年總統選舉時，他是陳水扁選舉競選總部選戰指揮中心選戰研究的副總幹事，許多主要選戰主軸、民調數字，都是他提的，也被採納，讓陳水扁在當年「三角督」時獲勝，這些難道卓秘書長都不知道？只會指責他都沒有贏。

游說，當年去花蓮選時，拿下五萬五千多票，不是維基百科說的，只有四萬多票，到現在還是民進黨目前在花蓮拿下最高的票數，「卓秘書長你要是有能力，去那裡選看看」，說話不要這樣說，民進黨是大家庭，遇到失敗要站起來，不要當權派叫大家閉嘴，然後來團結，這樣怎麼會有希望。

(中時 )