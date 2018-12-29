元旦連假 中市府舉辦花藝展示與花卉促銷活動

元旦連假中市府舉辦花藝展示與花卉促銷活動！（陳世宗翻攝）

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台中市政府農業局為推廣台中花卉，特推出百合、文心蘭買一送一活動！29日起至元旦在台中花博3個園區好農市集室內展館登場，並配合元旦升旗典禮於市府廣場準備1000把進行促銷。1月1日起一連4天在台灣大道惠中樓中庭也有花藝展示，呈現台中花卉都市之美。

農業局指出，為照顧台中在地花農，市府於即日起至108年1月1日在台中花博豐原、后里、外埔3園區好農市集室內展館，以及元旦當天上午在台灣大道市府廣場升旗場地，特別推出百合及文心蘭買1送1活動，用行動實際支持花農們用心栽培花卉，售完為止。

市府自108年1月1至4日上午8時至下午5時也在市府台灣大道惠中樓中庭，舉辦花藝展示活動，運用文心蘭、百合花等在地花材，呈現台中花卉都市之美；運用1200百合花及文心蘭、200盆火鶴設計而成的石虎造型花藝，更是美不勝收，充滿創意。

台中市花卉種類繁多，以百合花、文心蘭主要產地位於后里、新社等地區，因適合台中氣候環境生長，產量及品質均為全台之冠。百合花種植面積約為194公頃，年產量達4100萬支，具備花大、清香等特色，廣泛運用於園藝佈置及切花裝飾中。

文心蘭外型宛如翩翩起舞的女性，又稱為跳舞蘭花形特殊、造型優美、花期長，種植面積約為105公頃，年產量達2700萬支。農業局指出，花卉產業是台中農業經濟重要的一環，希望能透過多元行銷活動，展現花卉之美，提升民眾對花卉的喜愛與買氣，讓花卉市場更活絡。

(中時 )

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