等非洲豬瘟爆發再禁餵廚餘？劉寶傑一句話突破盲腸

總統蔡英文日前的「非洲豬瘟防疫視導行程」，與雲林縣養豬業者座談。（圖／總統府提供）

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中時電子報

養豬界都快炸鍋了，但中央對於禁止廚餘養豬尚無積極作為，大砲菜農林佳新透露，養豬農民已經在連署，要求中央強力、快速禁止廚餘養豬，豬農超怕吃廚餘的豬，會讓全國的非洲豬瘟防疫破功，因為只要出現1場，台灣就是疫區，到時候連豬都沒有了，還禁吃什麼廚餘。

農委會日前說明禁止廚餘養豬的標準，就是只要縣市出現一例非洲豬瘟，該縣市就立刻禁止廚餘養豬，林佳新說，整個台灣不管哪個縣市，只要出現一例，台灣就變疫區，那時候就不用禁了，因為全台灣都是疫區，主持人劉寶傑一句話突破盲腸，豬都沒有了還吃什麼廚餘！

農委會對於禁止廚餘的態度，相當保守，輔導落實蒸煮規定或是離牧或改吃飼料採取漸近式輔導。日前，總統蔡英文下鄉參加廚餘養豬座談，影片在《關鍵時刻》曝光，豬農當著農委會代理主委陳吉仲的面，跟總統蔡英文嗆聲，「搞到總統還要來看廚餘，真的很遭糕」、「授權給行政部門這麼大的權利，你卻放在口袋裡，難怪會選到脫褲子。真的很糟糕」、「不要再跟我們討論這個，再討論就要翻桌了」。

林佳新說，90％養豬戶是強力支持禁止廚餘養豬的，他透露，養豬戶已經在連署，已參與連署的豬農已達百萬隻豬的規模，要求強力禁止廚餘養豬，目前連署持續中，痛批學者這派對廚餘養豬的態度，「已耽誤台灣3個月」。

(中時電子報)

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