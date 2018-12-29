被稱保皇黨 卓榮泰：民主社會 沒有皇可保

2018年12月29日 15:21 中時 曾薏蘋

ˊ民進黨第16屆黨主席補選電視政見發表會今下午登場，被稱為「保皇黨」的卓榮泰，今一開始申論時強調，台灣民主社會沒有皇可以保，他要保台灣本土政權、國會優勢及進步價值，一個都不能少。

卓榮泰申論時指出，他和游盈隆不同的地方，在於游用裂解改變民進黨，他是用團結，許多中生代縣市首長一起討論黨主席人選時，游說是狐狸跟狗，當賴院長留在行政院繼續努力。他說是奧客，說到蘇前院長可能來接時，游又說，敗軍之將不足言勇，還好選舉只剩一週，不然還多少人要忍受這種抨擊。

他指出，游用貼標籤，他用不口出惡言改變民進黨，他堅持選舉新模式，不貼標籤，不口出惡言，「我提的五項和游盈隆七項有哪些不同？」要公正舉辦黨內各項公職人員初選、保障黨員權力，包括總統，照黨章走、要舉辦黨內政策大辯論凝聚，要檢討黨務人事並重新佈局，成為新戰鬥團隊，要實施黨公職培訓計畫，提高向心力，建立防治假訊息防衛機制，「我說的跟你說的哪點不一樣，為何你叫改革我是反改革，我叫保皇」。

卓表示，最後一週，他會放在如何改善黨體質、黨的未來，正面論述，不要像釘子一樣，四處釘向你的同志、你的兄弟，民進黨成為國家政黨，不僅要有安居樂業政策，安邦定國的能力，讓國民更好，一場黨內選舉，互貼標籤或口出惡言，幾個月之後，如何面對要參選區域立委的同志，怎麼跟他說，要去維護黨的團結。

卓表示，希望最後一週，讓社會肯定這次選舉，黨員能再恢復信心跟希望，用對話代替對立、合作代替分裂，團結代替鬥爭，唯有走向這條路才有意義，今天補選才有意義，黨員想看到一個爭氣有前途、有未來的民進黨。

(中時 )