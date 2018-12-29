陸國產C919第三架機首飛成功 2021年投入商用

2018年12月29日 15:17 中時電子報 馮英志

大陸自製的C919客機原型機28日在上海浦東機場首飛成功，此為兩年內第3架首飛成功的C919客機，除了象徵大陸客機自主研發又向前邁進一大步，並預計2021年前後投入商用。

大陸自製的C919客機原型機首飛成功，象徵陸自主研發客機再向前邁進一步。

據新華社28日報導，C919飛機103架機將適時轉場西安閻良，開展顫振、空速校準、載荷、操穩和性能等科目的試飛。C919飛機的104、105、106三架試飛機正按計劃進行部裝、總裝，計畫明年全部投入試飛取證工作。

新浪網29日報導，從大陸航空公司機隊構成來看，目前仍以波音737、A320客機為主力，兩機種在陸數量近3千架，占據總額半數以上；但2020年後，現役的波音737NG、A320進入淘汰期，C919客機瞄準正是這個市場。

不過，目前波音在陸早已建立交付中心，以及空巴在天津設立總生產線，兩大全球航空龍頭皆早已對大陸航空市場虎視眈眈，後起的C919客機要站穩大陸市場仍需要一番努力。報導指出，目前中國商飛已取得C919訂單超過800架，不過因C919的製造涉及到數百乃至數千家外國供應商，故其若要完全商用，還需要一系列的安全驗證，包括各種適航證獲取等等。

C919是大陸首款自主研發的幹線民用飛機，於2008年開始研發，設計載客超過160人，航程超過5000公里，預計2021年前後投入商用。C919並先後於2017年5月與12月完成試飛機首飛；而完成第3次首飛後，第4架試飛機也即將進行總裝，將在明年完成全部6架試飛機的生產。

(中時電子報)