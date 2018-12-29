南投鹿谷2大冬茶競賽頒獎 件數破紀錄品質也好

2018年12月29日 15:33 中時 沈揮勝

鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社冬茶競賽與展售，縣長林明溱（右二）到場頒獎並協助拍賣。（沈揮勝翻攝）

台灣優質烏龍茶重量級產地南投縣鹿谷鄉，鄉農會與「凍頂茶葉生產合作社」29日分別舉辦冬茶競賽頒獎及展售會，縣長林明溱表示，今年冬茶雖受氣候影響產量減少，但農會冬茶收樣卻達6777件，打破去年6709件史上最高紀錄！競爭激烈，品質更好。

林明溱指出，鹿谷烏龍茶遠近馳名，品質不斷精進，是陸客最愛。為了行銷農產品，縣府將協調各農會組成兩岸「農特產推動小組」，將南投茶葉及農產品銷往大陸，茶賣得出去，讓茶農過好年。

林明溱說，南投縣此刻正在全力拚經濟，上個月縣農會將價值1200萬元的農產品銷往大陸，最近中寮柳丁量產價跌，縣府也協助外銷上海，未來將加強兩岸經貿往來，替農民開拓市場。

鹿谷鄉農會理事長陳文益說，今年參賽樣件破紀錄，但農民管理與製茶技術進步，品質比去年更好；凍頂茶葉生產合作社理事主席康峻瑜則強調，冬季比賽茶導入TTID防偽驗證標籤，用以避免魚目混珠、保障茶農和消費者雙贏。

兩項茶賽展售會，林明溱都到場頒獎，另協助凍頂茶葉生產合作社拍賣特等茶王，以1斤3萬6000元賣出，交由華山基金會協助弱勢。今年農會冬茶競賽特等獎由賴美珠抱走；凍頂茶葉生產合作社收樣3867件，新品種組由吳怡儒、烏龍組由陳明秀獲得特等茶王獎。

(中時 )