南投鹿谷2大冬茶競賽頒獎 件數破紀錄品質也好

鹿谷鄉農會冬茶競賽，29日頒獎。（沈揮勝翻攝）

友善列印
中時
鹿谷鄉凍頂茶葉生產合作社冬茶競賽與展售，縣長林明溱（右二）到場頒獎並協助拍賣。（沈揮勝翻攝）

台灣優質烏龍茶重量級產地南投縣鹿谷鄉，鄉農會與「凍頂茶葉生產合作社」29日分別舉辦冬茶競賽頒獎及展售會，縣長林明溱表示，今年冬茶雖受氣候影響產量減少，但農會冬茶收樣卻達6777件，打破去年6709件史上最高紀錄！競爭激烈，品質更好。

林明溱指出，鹿谷烏龍茶遠近馳名，品質不斷精進，是陸客最愛。為了行銷農產品，縣府將協調各農會組成兩岸「農特產推動小組」，將南投茶葉及農產品銷往大陸，茶賣得出去，讓茶農過好年。

林明溱說，南投縣此刻正在全力拚經濟，上個月縣農會將價值1200萬元的農產品銷往大陸，最近中寮柳丁量產價跌，縣府也協助外銷上海，未來將加強兩岸經貿往來，替農民開拓市場。

鹿谷鄉農會理事長陳文益說，今年參賽樣件破紀錄，但農民管理與製茶技術進步，品質比去年更好；凍頂茶葉生產合作社理事主席康峻瑜則強調，冬季比賽茶導入TTID防偽驗證標籤，用以避免魚目混珠、保障茶農和消費者雙贏。

兩項茶賽展售會，林明溱都到場頒獎，另協助凍頂茶葉生產合作社拍賣特等茶王，以1斤3萬6000元賣出，交由華山基金會協助弱勢。今年農會冬茶競賽特等獎由賴美珠抱走；凍頂茶葉生產合作社收樣3867件，新品種組由吳怡儒、烏龍組由陳明秀獲得特等茶王獎。

(中時 )

等非洲豬瘟爆發再禁餵廚餘？劉寶… 王惠美拒發離岸風電許可函 凸顯…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。