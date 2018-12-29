王惠美拒發離岸風電許可函 凸顯徐國勇真荒唐

2018年12月29日 15:35 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

四家離岸風電業者搶5.8元費率，最後關頭殺出彰化縣長王惠美拒發許可函，台電竟搬出民法稱可順延到1月2日再簽約，台大醫學院教授王明鉅才鬆一口氣又心涼半截。他為王惠美的明快決策大聲喝采，另一方面，也痛批內政部長徐國勇荒腔走板，他不出席「海岸管理審議會」，草率送出全民多支付上千億金額的方案，最近卻忙著管保五總隊看哪家電視台。

王明鉅今(29)日在臉書上表示，12月28日原是四家離岸風電廠商和台電簽約的最後期限，彰化縣政府說，「不同意以發展綠能為由，趕在元旦前去支持一個讓全民多支付上千億金額的方案。」但台電竟然搬出民法，指出廠商延到一月二日再簽約，仍適用2018年的躉購電價費率與可以前十年高每度7.11元，後十年低3.58元的費率結構。

離岸風電與台電簽約的轉折，讓緊盯離岸風電發展的王明鉅心情劇烈震盪。他說，要為彰化政府與王縣長大聲喝采、鼓掌三分鐘，另一方面，也痛批理應扮演重要角色的內政部長徐國勇，對此案漠不關心，甚至已到荒腔走板的地步。

王明鉅解釋，離岸風電的所有廠商要通過內政部管轄的海岸管理審議會，取得「海管法審查通過同意函」。因為每個案子都是要用到台灣的海域與海岸，而且都是幾百平方公里的海域，所以在大會作出決定之前，都要有詳細的評估與討論。結果大會主席內政部部長不來，而兩場審議會20個委員也只來了4到5位委員。

最誇張的是，在內政部12月21日召開了海岸管理審議會之後不到6天，營建署在12月27日，就已經把「海管法審查通過同意函」全部發給廠商了。這種「協助式」審查的目的全是為了讓這些離岸風電的廠商，能在2018年12月31日之前，用前10年每度電7.11元和台電簽約，然後讓這些廠商能夠用多賺至少幾百億甚至上千億。

王明鉅痛陳，這麼重大的決策，內政部長不重視也不出席，當作不知道，卻跑到離內政部辦公室更遠的岡山保五總隊，視察外包餐廳裡的電視到底看哪一台。他質問執政黨的政府官員們，在大選慘敗之後，真已打算就此擺爛台灣，一路走到黑嗎？

(中時電子報)