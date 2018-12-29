卓榮泰批分裂 游盈隆回擊：面對權力不敢說出心聲

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中時

民進黨主席補選電視政見發表會今下午登場，台灣民意基金會董事長游盈隆在申論時痛批民進黨政府敗選後沒有針對問題真心檢討，還把講出問題、說真心話的人貼上「裂解」的標籤，如果不讓黨員大鳴大放，真正面對敗選原因解決問題，該如何面對2020？

游盈隆指出，卓榮泰說不要給人貼標籤，但一開始就攻擊他，卓說自己是團結，他就是分裂、裂解，「這樣不是貼標籤是什麼？」游盈隆也說，「保皇黨」這種說法，如果社會無感，這種說法也沒意義，但現在社會覺得卓是保皇黨，難道他不用思考原因何在？

游盈隆表示，2016年社會讓民進黨完全執政，但沒想到兩年半後，民進黨遭遇歷史性的失敗，連台灣正名、非核家園這兩個神主牌的公投都受傷。游認為，現在社會張大眼睛在看，敗選後民進黨政府有沒有針對問題真心檢討，但現在已經是敗選後35天，還沒有任何有意義的檢討反省，社會繼續亂糟糟，蔡柯會、插管案等，不知道要亂到何時。

游盈隆說，究竟民進黨出什麼問題，為何人民要給民進黨這麼重的教訓，如果不弄清楚，可能會有更大災難，但他點出問題，卻被說是裂解，「現在最大的問題是面對權力不敢講出心聲，說真心話被說裂解，不敢說的人說是團結。」

游盈隆認為，現在的領導階層只想要表面的團結和諧，不是負責任的方式，必須要讓黨員說出內心話，大鳴大放，才能了解敗選原因處理問題。游盈隆說，民進黨現在就是執政不得民心，整個黨形象不好，蔡總統上台到現在，她的執政核心思維必須要做根本改變，好好反省檢討過去錯誤，才能重建社會對民進黨的信任。

(中時 )

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