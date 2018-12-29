集綠點折抵華信機票 元旦開跑

集綠點折抵機票，明年元旦開跑。（資料照／華航提供）

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環保署從108年1月1日起與第1家取得碳足跡標籤的航空業者華信航空合作，松山到金門的機票可以使用綠點折抵，以節省費用。民眾到退輔會所屬的武陵農場、高雄農場、清境農場、福壽山農場等，都可開始用綠點折抵消費或住宿金額。環保集點並持續結合環保旅館、環教場所、惜食餐廳等服務，民眾可用綠點享受時尚的食、住、行、育、樂等，讓綠色生活更多元化。

環保署表示，環保集點一直鼓勵民眾力行綠色生活與消費，冬季期間（107年12月1日至108年2月28日）搭乘大眾運輸，天天享有2倍綠點加碼優惠。自108年1月1日起大眾運輸調整為2元集1點，綠色消費集點則按產品定價1元集1點，周休二日點數10倍送，希望民眾購買生活用品時，優先選擇環保標章及碳足跡標籤產品。

另外，集兌點通路更是擴及便利商店、量販店、3C賣場及網路購物，如7-ELEVEN、萊爾富、全國電子、愛買、台糖量販、東森購物網等。

環保署歡迎踴躍下載環保集點APP加入會員，並歸戶電子票證或會員卡，不僅可響應綠色生活，還可享受更多實質回饋。環保集點相關活動請上環保集點網站（https://www.greenpoint.org.tw/）查閱詳情，或撥打環保集點客服專線(02)26519502洽詢。

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