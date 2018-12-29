影》我有盡量丟慢一點！王建民連3K棒球記者

2018年12月29日 15:58 中時電子報 李弘斌 、 鍾亞芳 /台北報導 /台北報導

王建民新聞盃登板

第三屆新聞盃軟式棒球賽今天（29日）開打，代表富邦隊的王建民雖比賽中才到場，但一上場就連續賞給對手3次三振，最終富邦獲勝，王建民雖然帶著輕鬆的笑容，但仍以謙虛的笑容說道：「大概只用了2分力而已。」

新聞盃首日賽程，記者隊就對上富邦隊，客座教練王建民因早上到華山文創園區參觀中職30年特展而稍微晚到，不過他對於比賽仍相當認真，著裝完畢後，還到牛棚循序漸進地熱身，球進到牛棚捕手手套時發出扎實的聲響，顯示「建仔」的球仍相當有威力。

第4局王建民走緩步走上投手丘，即使是對手記者隊休息區也發出歡呼聲，對於可以對決訪問過無數次的大聯盟級球星也相當興奮，不過這個半局王建民連續投出3次三振，記者隊雖沒能摸到壘包，但都紛紛笑說：「圓夢了」。

王建民登板時笑著跟記者說，會盡量丟慢一點，還比了ＯＫ的手勢。（李弘斌攝）

被王建民三振的首位打者是自由時報的記者林宥辰，他表示：「大概從國二就開始看王建民比賽，做夢都沒想過可以跟王建民投打對決。」他還笑說：「這大概是我第一次被三振還能被訪問吧！」

賽後王建民則表示：「滿好玩的，因為沒有對過記者，很謝謝他們這麼多年來這麼照顧我。」至於連3K記者這件事，「建仔」不好意思地說：「我有盡量丟慢一點，盡量丟好球。」

第一次在河濱公園比賽，王建民笑說有回到童年的感覺，連續三振3位棒球記者，他還開玩笑說：「可能他們老了，速度沒辦法這沒快。」被問到這一局投球用了幾分力，王建民答道：「2分力吧！」

富邦除了王建民1局投球，還有沈鈺傑上演雙刀流，他先在牛棚幫建仔接捕後，立刻上場代打且擊出安打，又接在王建民後面後援登板，同樣1局沒有失分，富邦不但上場球員實力、人氣兼具，郭泰源教練也在休息區坐鎮，富邦悍將重炮高國輝則是帶著兒子在河濱公園享受悠閒的棒球假日。

(中時電子報)