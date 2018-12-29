游盈隆問總統初選 卓榮泰酸：你要不要直接選總統

2018年12月29日 16:07 中時 鄭舲

民進黨主席補選電視政見發表會今登場，游盈隆在交叉詰問時，詢問卓榮泰若當選黨主席，會不會受蔡總統壓力，2020總統初選採現任優先？卓榮泰回應，黨章沒有規定保障現任優先，初選一定會採公平、公正、公開方式辦理。卓榮泰也酸游盈隆一直心心念念總統初選，「如果你這麼在意，要不要直接選總統就好，不必選黨主席。」

游盈隆提問時表示，12月14日上午他去登記黨主席補選，不久就傳出新潮流大老吳乃仁退黨退流，他非常震驚、也很惋惜。吳乃仁說新潮流是失敗的實驗，大家碰到權利都默不作聲，因此他想問卓榮泰面對權力是什麼態度？假如對卓有提攜之恩的蔡總統想要連任，要求採取現任優先，他會遵從還是抗命？

卓榮泰表示，黨章怎麼寫，就照黨章走，若他當選，他的責任在於「權力來自黨員」，從黨代表大會、中常會、中執會討論出的意見，他會去執行，這其中沒有一條保障現任優先，因此他宣示會公開、公正、公平辦理黨內各項公職人員初選，包括總統及立委等。

卓榮泰說，初選要順利進行，難道不需要營造出團結的氣氛嗎？難道可以在初選過程廝殺到血流成河嗎？過去的經驗還不夠嗎？還是游樂於見到像他這樣，一開始就貼標籤，說人「奧客」、「敗軍之勇」？因此，他希望大家可以共同維護公正的黨內選舉，讓最好的候選人經過最公正的程序產生，才能代表民進黨贏得社會共識，取得大選勝利。

卓榮泰批游盈隆，身為黨主席的候選人，立委也不提、黨的改造也不講，心心念念總統初選是不是現任保障，「如果你這麼在意，是不是直接選總統，就不必選黨主席， 我保證一定幫您辦最公正的黨內初選。」

另外，游盈隆提到，黨主席登記最後一天前夕，黨內中生代在火鍋店喬出最後人選，說是要喬一個溝通協調能力很好的黨主席，但黨主席這麼好當嗎？只要溝通協調就好嗎？難道不需要組織領導、思想領導、道德領導嗎？

卓榮泰表示，溝通協調不是當黨主席唯一條件，但如果連溝通協調都不會，要怎麼當黨主席？剛剛問游盈隆贏的策略，他的答覆讓人不安，游盈隆用2000年幫助陳水扁打選戰的經驗要打2020的選戰，有點太遙遠。

卓榮泰說，他過去不管在立法院、議會、行政院、總統府，除了溝通協調，還化解紛爭、解決問題。像游盈隆這樣一個人走一百步，不如跟他一起找一百人走一步，社會才能在平穩中進步。若他進黨中央，他會把以前的工作經驗轉化為對黨員的直接訴求，黨內不會分高中低層，大家都是同一層次共同決定、運作、執行，不是一個人決定所有事。

(中時 )