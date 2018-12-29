2019台南跨年晚會交通管制疏導出爐

2019台南心時代跨年晚會31日將在高鐵站區舉行。(歸仁警分局提供)

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再過2天就要送別2018年迎接2019年，2019台南心時代跨年晚會31日將在高鐵站區舉行，由於每年都湧入可觀人車，歸仁警分局交通管制規劃已完成，呼籲民眾屆時能依循相關指示，開開心心到場跨年。

歸仁警方表示，31日下午2點起至元旦凌晨3點，禁止路邊停車的區域，包括歸仁大道（歸仁二路至歸仁十二路）、歸仁八路（歸仁大道至中正南路）、歸仁大道、歸仁十路（高鐵二路至歸仁大道） 高鐵二路（歸仁十路至高鐵大道），以及高鐵大道（高鐵二路至高鐵六路）等。封閉路段道路則有高鐵大道、歸仁十二路、高鐵一路與武當路等。

31日晚上11點50分起到散場完畢，歸仁大道（至大武路止）、高鐵大道、歸仁八路、歸仁十路等，只准右轉、直行。晚間10點到晚會結束，中正南路禁止左轉大武路，中正南路至高鐵一路間的大武路，維持單向通行，以利散場。

由於晚會封閉武當路，因此，到高鐵站載客臨停處，將引導至歸仁大道東側，沿線設有指示牌，警、民力也會協助疏導。

歸仁警分局長梁仁輝表示，為使參加跨年晚會之人車進出順暢及維護行車安全，請民眾儘可能搭乘大眾運輸工具前往會場，如自行前往，請用路人遵從現場交通疏導人員指揮。此外，民眾亦可利用免費接駁車，台鐵沙崙支線也有加開班次。

(中時 )

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