卓榮泰批游只發現問題不解決 游反批：解決是你們的責任吧

2018年12月29日 16:12 中時 曾薏蘋

民進黨主席補選29日下午舉辦辯論會，前行政院秘書長卓榮泰交叉詰問時嗆台灣民意基金會董事長游盈隆，兩年半以來做了那麼多民調，發現麽多問題，「只會發掘問題，從來不曾解決解決問題」；游反譏，解決問題是政府的事，「卓秘書長那是你們的責任」。

卓榮泰提問時以「解決問題」為主，他指出，大家都知道游盈隆在民調上的專業，謝謝游經常提供資訊給他，但想請問這兩年半以來，游做了那麼多次民調，發掘了那麼多問題，只有批判，沒有解決，你的同志怎麼會相信，一件又一件或一次又一次解決民進黨的問題；「你有沒有幫忙解決問題？如果你只是發掘問題，不知道如何解決，怎麼把黨的未來交付到你手上？」

游盈隆不以為然指出，「卓榮泰問錯問題，有角色錯亂問題」；游說，自己是非政府、超黨派智庫行公益的組織，只負責發現、偵測問題，了解民意，不要把未提推給NGO，「只有政府有能力解決問題，不要把解決問題的責任推給NGO，這是政府的責任」。

游說，很難過的發現，在卓榮泰上任後不久，覺得基於朋友的關係，第一時間都把民調資訊給卓，但卓收到訊息，政府的反應跟剛上任一樣都沒什麼回應，「30次調查，結果選舉證明我們的預測都是準確的」，「為何黨喪失了掌握精準民意的能力？」無法快速準確民意、回應民意，才是你們最大挫敗，難道你們會不知道？

游盈隆不留情面說，一直政黨不了解民意、胡亂執政，「每一個政策都跟民意對幹，這樣的政府不倒才奇怪」，他提供的資訊各黨都能使用，政府沒辦法解決問題，解決問題是政府責任，發現問題不知道解決，「卓秘書長那是你們的責任」。

(中時 )