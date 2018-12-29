卓榮泰批游只發現問題不解決 游反批：解決是你們的責任吧

友善列印
中時

民進黨主席補選29日下午舉辦辯論會，前行政院秘書長卓榮泰交叉詰問時嗆台灣民意基金會董事長游盈隆，兩年半以來做了那麼多民調，發現麽多問題，「只會發掘問題，從來不曾解決解決問題」；游反譏，解決問題是政府的事，「卓秘書長那是你們的責任」。

卓榮泰提問時以「解決問題」為主，他指出，大家都知道游盈隆在民調上的專業，謝謝游經常提供資訊給他，但想請問這兩年半以來，游做了那麼多次民調，發掘了那麼多問題，只有批判，沒有解決，你的同志怎麼會相信，一件又一件或一次又一次解決民進黨的問題；「你有沒有幫忙解決問題？如果你只是發掘問題，不知道如何解決，怎麼把黨的未來交付到你手上？」

游盈隆不以為然指出，「卓榮泰問錯問題，有角色錯亂問題」；游說，自己是非政府、超黨派智庫行公益的組織，只負責發現、偵測問題，了解民意，不要把未提推給NGO，「只有政府有能力解決問題，不要把解決問題的責任推給NGO，這是政府的責任」。

游說，很難過的發現，在卓榮泰上任後不久，覺得基於朋友的關係，第一時間都把民調資訊給卓，但卓收到訊息，政府的反應跟剛上任一樣都沒什麼回應，「30次調查，結果選舉證明我們的預測都是準確的」，「為何黨喪失了掌握精準民意的能力？」無法快速準確民意、回應民意，才是你們最大挫敗，難道你們會不知道？

游盈隆不留情面說，一直政黨不了解民意、胡亂執政，「每一個政策都跟民意對幹，這樣的政府不倒才奇怪」，他提供的資訊各黨都能使用，政府沒辦法解決問題，解決問題是政府責任，發現問題不知道解決，「卓秘書長那是你們的責任」。

(中時 )

游盈隆問總統初選 卓榮泰酸：你… 被譏高檔火鍋店喬出的人選 卓榮…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。