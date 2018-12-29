民進黨歷史性挫敗 游盈隆：內閣要迅速總辭才能挽回民心

2018年12月29日 16:41 中時 鄭舲

民進黨主席補選電視政見發表會今登場，游盈隆在結論時提出對政府的五點呼籲及對黨的九大主張，游盈隆認為，民進黨面對這場歷史性挫敗，內閣必須迅速總辭，才能挽回民心。游盈隆也呼籲政府重新評估兩岸政策作為，回歸主流民意。

游盈隆說，民進黨面臨25年來最大的危機和挑戰，但卓榮泰只注意到黨務改革，沒有提到任何政府所犯的錯誤，而且他提的黨務改革比較技術性、雞毛蒜皮，但面對這場敗選，民心唾棄、背離民進黨，要有更迅速有效的做法。

游盈隆認為，基於民主政治倫理，內閣必須迅速總辭，才能迅速回應民意，挽回民心；政府的運作應回歸憲政體制，總統與行政院長各司其職，分工合作，不得逾越；行政與立法分立制衡，國會自主，立委不應成為橡皮圖章；蔡總統應召開全國經濟發展會議，建立經濟發展政策的新共識，正視社會主流民意；同時，也鄭重呼籲政府重新評估當前兩岸政策作為，回應社會主流民意的期待。

黨的方面，游盈隆表示，他堅持總統初選開放登記，拒絕現任優先；回歸台灣前途決議文，揚棄「一個中國」的主張，勇敢實現台灣夢。他也認為，黨必須再度民主化，將黨員權利還給黨員，恢復黨員參與各級公職人員的提名，且黨主席應權力下放，未來不分區立委應該恢復至少一半名額由選舉產生，另一半黨內協調產生。

另外，黨必須制度化，近十年來，黨每逢大小選舉就在選前修改攸關黨員重大權益的提名條例，因人設事，破壞制度穩定性，使黨員無所適從，影響黨內團結，嚴重不利黨的發展，應盡量避免。

游盈隆也說，未來應提高黨員素質，擴大黨員規模，現在黨員才二十萬，過去有五六十萬，為何會這樣要檢討。黨必須與社運團體維持良好關係，也必須與國際有穩定互動。黨必須擴大社會基礎，現在民進黨社會基礎已經剩年紀比較大、教育程度比較低的人支持，過去政黨認同有三十幾，高峰期還有四五十，現在剩二十七八，這是一個很嚴重的問題。

最後，游盈隆提到「黨政分際」，如果他做黨主席，有黨籍總統，必須要「以黨輔政」，黨主席的責任是捍衛黨的核心價值、基本主張，政府施政不能違背黨的基本主張及核心價值，同時，黨也要有黨的自主性。例如去年五百多個黨代表提出的赦扁案被凍結，這樣的黨政分際不對，要改變。

(中時 )