直銷集團權健誇大療效 天津請中央監督查辦

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天津知名保健直銷集團權健日前遭指控誇大其產品療效，令許多中國家庭破碎，天津市政府29日指出，為確保調查的公正性和權威性，函請國家市場監督管理總局全程監督並指導調查組工作。

權健日前遭大陸醫療網站企業丁香園旗下平台「丁香醫生」發「百億保健帝國權健，和它陰影下的中國家庭」文章指控，權健誇大療效的作為，使家長放棄醫院療程改用權健產品治療患有細胞瘤的女兒，最終女兒不幸去世，將權健告上法庭的家長最終也沒能扳倒大鯨魚。

雖權健反駁，並表示將走法律程序維護自身利益，但丁香醫生表示，「對每一個字負責，不會刪稿，歡迎權健來告。」雙方已對簿公堂。

事件發生後，中國市場監管總局表示，保健食品企業不得宣傳產品具有疾病預防或治療公司。

權健是大陸本土知名直銷品牌之一，創辦人束昱輝以火療等創新療法、藥膏逐漸闖出知名度，吸引不少人加盟，至今已有逾7千家權健火療館。而權健隨後也發布能治療疾病的高價按摩鞋墊、負離子衛生棉等奇特產品，拉下線直銷和產品亂像一度遭到央視的抨擊。

縱然爭議不斷，但權健在創辦至今的15年間持續壯大，業務版圖橫跨體育、金融、房地產、機械、化妝品等，近年最有名的投資之一是收購天津松江足球俱樂部（後更名天津權健） ，天價引入不少國際知名球星。此外，權健也廣設腫瘤醫院，權健醫院會為旗下銷售的產品背書，甚至鼓勵病人推薦他人購買權健產品，目前權健醫院數已逾600家。

(工商 )

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