太愛吃豬肉 男子每天都吃一斤竟然差點送命

劉男表示，自己愛吃焢肉，平均每天要吃一斤豬肉。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

新竹縣有名愛吃豬肉的劉姓男子，每天平均都食用一斤的豬肉，日前突然左側肢體半癱，被診斷為出血性中風，所幸經緊急開刀保住一命，中國醫藥大學新竹附設醫院神經外科主任黃祥銘說，這名患者沒有中風史，但10天前因感覺左側手腳無力而送醫，急診初步檢查判斷右腦出血，立即由神經外科接手，進行手術，清除腦中血塊。

醫師表示，由於迅速到院進行搶救，患者術後恢復良好，經過一週時間已由加護病房轉至普通病房，且原本癱瘓的左手和左腳，已可舉起。醫師指出，根據衛生福利部統計，腦血管疾病一直高居國人十大死因的第2到第4名，106年有1萬1755人死於腦中風，平均每44分鐘就有1人因腦中風而死亡，他說「腦中風病程變化快，迅速就醫將大幅降低中風患者死亡及後遺症。」

黃祥銘提醒，中風可能會導致突然的虛弱無力、感覺喪失，或出現說話、視力或行走困難，患者可能會頭痛、也可能完全無痛，可依「臉部特徵、手臂力量、說話表達、搶時間」等4個臨床表現識別中風警告，一旦自己或家人出現相關症狀，應儘早送急診，以免錯過黃金治療期。

劉姓男子術後向醫生說，10天前他起床時滑倒，還以為是自己的骨折和蜂窩性組織炎舊疾復發，沒想到竟是腦中風。

劉男表示，自己愛吃焢肉，平均每天要吃一斤豬肉，因為身體沒什麼不適症狀，也沒有特別注意保養，未想過自己也會中風，以後要改變飲食習慣，多吃蔬菜水果，少吃肥肉，照顧好健康。

(中時電子報)

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