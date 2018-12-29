寒流、冷氣團傻傻分不清？一張圖秒懂六大冷空氣

臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書分享一張圖，要讓民眾秒懂什麼是「寒流」、什麼是「冷氣團」。翻攝《台灣颱風論壇｜天氣特急》

友善列印
中時電子報

強烈大陸冷氣團來襲，台灣今天最低溫10.5度，明天冷氣團威力減弱，但溫度變化不大，最低溫仍恐維持10度上下，下週則是東北季風來襲，全台溼冷。臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》在臉書分享一張圖，用飲料的少冰、微冰、去冰、完全去冰等來分類，要讓民眾秒懂什麼是「寒流」、什麼是「冷氣團」。

臉書《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，氣象局常用來分類冷空氣的強度一共有五種，包括寒流、強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、東北季風及東北風，而且都是以「台北預測的日最低溫」作為基準。而該張由《台灣颱風論壇｜天氣特急》分享，是用飲料正常、去冰、微冰、少冰、完全去冰、多冰等6級，來協助民眾秒懂「寒流、冷氣團」，如下:

●「寒流」（正常）：

預測台北的日最低溫會降到１０度或以下。

●「強烈大陸冷氣團」（少冰）：

預測台北的日最低溫會降到１０～１２度。

●「大陸冷氣團」（微冰）：

預測台北的日最低溫會降到１２～１４度。

●「東北季風」（去冰）：

預測台北的日最低溫在１４～１９度。

●「東北風」（完全去冰）：

預測台北的日最低溫在１９度以上。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》說，預報員都會用不同的詞語來提醒，就是希望民眾能體會到不同的感受，至於讓全台多數地方下雪的霸王寒流，當日台北的最低溫則是４度，比寒流的標準10度還低了許多，雖然霸王寒流這個名詞不是氣象局定義的，但給他「多冰」的分類一點都不為過呢！

《台灣颱風論壇｜天氣特急》表示，這樣有分清楚了嗎？所以並不是每次的冷空氣都是「寒流來囉」，可能是冷氣團或者是東北風而已，也不是每次一聽到寒流，就想說：「會不會跟霸王寒流一樣冷？」霸王寒流可遇不可求，不過在極端天氣越來越頻繁的情況下，有生之年說不定還會再遇上呢。

網友留言說，「會不會稍微再降一些結果就變正常冰」、「長知識」、「那我以前去哈爾濱零下28度C是那一種冰。寒冰嗎？」。

(中時電子報)

冷空氣後勁十足！一張圖秒懂跨年最低溫 曙光恐泡湯

安平港停車場連假辦園遊會 所得… 台中科博館立體劇場新片《生物飛…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。