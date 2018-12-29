KMT四牌咖怎麼打麻將？胡幼偉強烈建議這件事

圖為立法院前院長王金平26日到高雄市政府拜會市長韓國瑜，韓稍早受訪笑說，打牌的人都來了。(資料照片 劉宥廷攝)

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中時電子報
/綜合報導

國民黨2020總統人選誰將勝出？韓國瑜用打麻將妙喻黨內現況，引起外界熱議。文化大學新聞系主任胡幼偉表示，從傳播的角度來看，這四個牌咖若不能接地氣，直接跟民眾對話，到最後四個人都是相公而已，哪有人天聽呢？

胡幼偉今在臉書上表示，我們對大咖政治人物的印象，大多來自於新聞媒體對他們言行舉止的「再現」（representation) 或「建構」；較少來自於聽他們直接面對我們說話。

韓國瑜所說的那四個牌咖，我們只有來自於媒體報導的印象。因此如果這四咖覺得常被民眾誤解，那也是活該而已，誰叫他們不透過網際網路，多和民眾直接聊天呢？

胡幼偉認為，老韓在這方面做得很到位。他常開直播，面對民眾，講講理念、話話家常，常面對民眾，大家才會更了解你，不會覺得你高高在上，你先把民眾當朋友般對待，民眾才可能把你當成朋友。

老是擺出大官的樣子就不行了。走到哪裡，先是一堆維安把民眾擋在外面，從黑頭車下來後，鬼笑一下人就不見了，然後就是跟什麼東東闢室密談了一攤，然後準備快速離開，跑下一個行程，上車時，又鬼笑一下，車窗搖下來，揮個手，咻一下，車窗上升，車快速開走，人又不見了。

政治人物說去拜訪基層，卻根本沒聽你像朋友般聊過天、說過話，選舉時，會給你票，那才是新聞咧！

胡幼偉奉勸要選總統的人，最好出來直接跟民眾講講話。他說，跟吳敦義、朱立倫、王金平、馬英九都接觸過，知道你們都很能講，而且，只要肯講，都是一般人過去沒聽過的精彩故事。不肯講，四個人都是相公而已，哪有人天聽呢？

(中時電子報)

文章來源：胡幼偉臉書

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