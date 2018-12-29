連假花蓮玩什麼 跟蜂蜜檸檬跨年、眷村內賞花、臨海看戰機、親近大自然

花蓮縣跨年活動「太平洋觀光節」將邀請以「愛江山更愛美人」爆紅的吳萼洋，與原唱歌手李麗芬合體演出。（花蓮縣政府提供）

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花蓮縣跨年活動「太平洋觀光節」邀請以「愛江山更愛美人」爆紅的吳萼洋，與原唱歌手李麗芬合體演出。（花蓮縣政府提供）
位於花蓮市介壽三街的介壽新村，是今年花蓮市公所花海的舉辦地點。（張祈翻攝）
大農大富平地森林園區生命寶樹彩繪更新活動。（張祈翻攝）

元旦連假來花蓮不無聊，有蜂蜜檸檬跨世代合體演唱，花蓮市公所的眷村花海，還有每年不可錯過的新年迎曙光今年同樣在「老地方」七星潭演出，若想來點深度旅遊，還可選擇林管處在中南區舉辦的親子系列活動。

花蓮縣跨年活動「太平洋觀光節」邀請以「愛江山更愛美人」爆紅的吳萼洋，與原唱歌手李麗芬合體演出，被譽為蜂蜜檸檬跨世代合體。

花蓮特有的戰機迎曙光，雖空勤黑鷹直升機臨時取消，但還有固定班底空軍第五作戰混合聯隊F-16戰機擔任衝場演出，當天清晨6時30分，將由5架尾翼繪有阿美族神話太陽神「馬拉道」圖騰的F-16戰機升空，以大雁隊型編隊從太平洋衝過月牙灣海灘，讓遊客感受戰機衝向日出震撼美景。

今年市公所花海地點轉戰在二戰後安置洪水災民、空軍家眷的介壽新村，可容納百戶人家的建築體目前仍有30多戶居住，公所連日趕工在社區花園內種下2萬5千株花草。

市長魏嘉賢說，目前已種下包括四季秋海棠、一串紅、聖誕紅、麗格海棠、薰衣草、萬壽菊等，搭配灌木、扶桑花與綠籬，目前這批花草元旦連假看得到，過年後再來還會更盛開。

花蓮林管處也為元旦連假推出親子知性活動，包括池南國家森林遊樂區今舉辦的「季節限令野生好蔬食」，31日起連兩天還有「歲末迎新-竹風鈴＆竹片祈福卡手作」；瑞穗生態教育館連假期間正常營運，除了常設展外，也搭配森川里海環境教育遊戲；大農大富平地森林園區生命寶樹彩繪更新活動及園區體驗活動，都是帶有教育性質的深度行程。

(中時 )

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