非洲豬瘟疫重罰 違規事件未減的原因是...

2018年12月29日 17:37 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

為遏止旅客違規攜帶肉製產品入境，農委會祭出重罰，不過桃園機場卻幾乎天天都有旅客違規受罰，海關呼籲「一口肉餡與一支火腿」罰鍰一致，呼籲旅客勿以身試法。重罰下，攜帶肉品入境的件數目前並沒有減少趨勢，而大部分受罰旅客的反應竟然都是「不知道」！

12月18日農委會調高旅客違規攜帶肉品入境的罰鍰，旅客若從近3年發生非洲豬瘟國家地區攜帶豬肉產品未主動申報遭查獲者，第一次查獲就罰新台幣20萬元，第二次直接開罰100萬元，罰鍰大幅加重。違規旅客被依違反動物傳染病防治條例規定，移送農委會動植物防疫檢疫局開立裁處書，若含豬肉成分的物品處以20萬元罰鍰、含雞肉成分被罰3萬元罰鍰。

事實上為了防範疫情擴散，避免旅客受罰，早已加強在機場各區域宣導，甚至在旅客申報櫃檯前，利用廣播方式提醒旅客，但違規案件似乎並未中斷。海關人員私下指出，每位遭查獲的旅客被問到是否知悉不得攜帶肉品出入國境時，幾乎百分之百都說「不清楚」；至於是否有注意在班機上的廣播，或者入境時各項防疫重罰宣導時，也表示「沒有看到」、「沒有注意」。

不過從18日至今，桃園國際機場平均天天都有旅客攜帶違規肉品入境。關務署台北關今天表示，昨天就有5起違規攜帶肉製食品被查獲案件，包括中國大陸籍陳姓旅客攜帶350公克豬肉熱狗腸、雞爪，唐姓旅客攜帶2.385公斤火腿腸、豬肉製品、牛肉製品、雞爪，台灣籍廖姓旅客攜帶1公斤豬肉腸、林姓旅客攜帶1.5公斤土雞肉，夏姓旅客攜帶2.34公斤肉粽。最經常出現的違規物品，大多為各種形式的真空包裝肉製品最多，其餘是零嘴、鬆餅、含肉的「飛機餐」與在美食街所購買的炸雞、湯圓肉餡、粽子。

(中時電子報)