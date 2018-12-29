欠債爸為錢鋋而走險 男子稱第1天當車手就被捉

姜男稱經濟壓力大，鋌而走險當車手，不料第1天就被捉。（巫靜婷翻攝）

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中時
巫靜婷
警方立即將姜男帶回現場找贓款，不料錢及金融卡早已被取走。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣後龍鎮28日14時許，1名姜姓男子身著藏青色刺繡外套，頭戴黑色鴨舌帽，持手機一路通話，直奔超商ATM方向，欲排隊提款，巡邏員警見其行跡可疑，遂盤查男子身分，發現其身上有來源不明的提款卡及單據，姜男百口莫辯當場承認擔任車手，全案依詐欺罪移送偵辦。

警方初步了解，31歲的姜男有強盗、妨害自由前科，當日前往後龍鎮中山路上1間便利超商，欲再次提領贓款，不料遭巡邏警力發覺形跡可疑，上前盤查發現其皮包內有3張提款卡及1張12時於郵局提款的單據，姜男當場雖先表示自己是第1次遇到這種事，否認那張單據是自己的，最後仍坦承自己就是車手。

警方指出，姜男當日午時已提領47萬，並將得手贓款及已提款的金融卡，依指示分放於郵局旁涼亭，及媽祖廟旁電箱處，警方立即將姜男帶回現場找贓款，卻發現錢及金融卡早已被取走，全案依詐欺罪將姜男移送偵辦。

姜男向警方表示，自己因在外欠債，債主找上門，女友身懷有孕，又有1歲小孩要養，在經濟的壓力下，才會鋌而走險淪為車手，原想只是簡單的提款行為，沒想到第1次就被警方捉了。

竹南警分局呼籲，年輕人不知道當車手的嚴重性，不只要依詐欺罪被送辦，還渉及洗錢防制法與組織犯罪等，未來除面臨刑責外，還須對被害人負連帶損害賠償責任，提醒年輕人不要成為詐騙集團的幫兇。

(中時 )

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