與法國文豪來場約會！「追憶似水年華」午茶套組新上市

「追憶似水年華」下午茶套組，內含8款甜鹹點，每套售價550元＋10％。（圖片提供／台北亞都麗緻大飯店）

友善列印
中時

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳續推法國經典文學午茶第四部曲，此次以《追憶似水年華》為藍本，打造全新午茶套餐「追憶似水年華」，內含8款法式甜、鹹點及飲品，2019年1月1日至3月31日限定供應。

全新「追憶似水年華」午茶組以書中經典故事為靈感發想，鹹點「蘆筍沙拉佐戈利畢西醬」重現書中《在斯萬家那邊》晚宴情節，主廚延續法式料理手法，將新鮮蘆筍沙拉混合戈利畢西醬，口感清爽無負擔;另道「獵人燉雞」則出自《索多姆和戈摩爾》故事，嚴選雞肉為食材，搭配傳統鄉村烹調手法製作，首先加入蘑菇、番茄燉煮，再淋上些許白酒提味，雞肉軟嫩不乾柴，多層次口感令人驚艷。

甜點部分「手工伯爵巧克力」尤為吸睛，外型仿茶壺設計，將法芙娜白巧克力混合伯爵茶製作，巧克力甜而不膩，淡淡茶香繚繞舌尖，適合搭配現沖茶品享用;「榛果馬德蓮」選用比利時進口榛果醬，並以巴芮巧克力脆皮醬包覆蛋糕體，口感鬆軟香甜。「抹茶巧克力甜心」則加入手工熬製新鮮草莓醬及法式奶醬，與法芙娜巧克力完美結合，最後拌入日本抹茶粉。

凡點選午茶套組，即贈「復古底片膠捲」乙份，膠捲收錄《追憶似水年華》經典詞藻，將一篇篇滿富餘韻詞句傳遞予收藏者，細細品味普魯斯特文學之美。巴賽麗廳呼應下午茶回憶主題，同步祭出加價199元+10%，享特製調酒「Blood and Sand」乙杯，酒體以波本威士忌為主調，混合新鮮橙汁與檸檬汁調和，酸中帶甜滋味有戀愛感。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

頂級燒肉再添生力軍！乾杯新品牌… 新年省錢大作戰！酷航2019年促銷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。