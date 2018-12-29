與法國文豪來場約會！「追憶似水年華」午茶套組新上市

2018年12月29日 17:37 中時 徐力剛

台北亞都麗緻大飯店巴賽麗廳續推法國經典文學午茶第四部曲，此次以《追憶似水年華》為藍本，打造全新午茶套餐「追憶似水年華」，內含8款法式甜、鹹點及飲品，2019年1月1日至3月31日限定供應。

全新「追憶似水年華」午茶組以書中經典故事為靈感發想，鹹點「蘆筍沙拉佐戈利畢西醬」重現書中《在斯萬家那邊》晚宴情節，主廚延續法式料理手法，將新鮮蘆筍沙拉混合戈利畢西醬，口感清爽無負擔;另道「獵人燉雞」則出自《索多姆和戈摩爾》故事，嚴選雞肉為食材，搭配傳統鄉村烹調手法製作，首先加入蘑菇、番茄燉煮，再淋上些許白酒提味，雞肉軟嫩不乾柴，多層次口感令人驚艷。

甜點部分「手工伯爵巧克力」尤為吸睛，外型仿茶壺設計，將法芙娜白巧克力混合伯爵茶製作，巧克力甜而不膩，淡淡茶香繚繞舌尖，適合搭配現沖茶品享用;「榛果馬德蓮」選用比利時進口榛果醬，並以巴芮巧克力脆皮醬包覆蛋糕體，口感鬆軟香甜。「抹茶巧克力甜心」則加入手工熬製新鮮草莓醬及法式奶醬，與法芙娜巧克力完美結合，最後拌入日本抹茶粉。

凡點選午茶套組，即贈「復古底片膠捲」乙份，膠捲收錄《追憶似水年華》經典詞藻，將一篇篇滿富餘韻詞句傳遞予收藏者，細細品味普魯斯特文學之美。巴賽麗廳呼應下午茶回憶主題，同步祭出加價199元+10%，享特製調酒「Blood and Sand」乙杯，酒體以波本威士忌為主調，混合新鮮橙汁與檸檬汁調和，酸中帶甜滋味有戀愛感。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )