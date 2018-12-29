看見獨特城市品牌 竹塹奧斯卡電影獎29日登場

2018年12月29日 17:39 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（左）29日親自頒出第4屆竹塹奧斯卡電影獎「最佳創意表現獎」。（陳育賢攝）

兩年1度的第4屆竹塹奧斯卡電影獎，29日在新竹市影像博物館舉行頒獎典禮，今年共有107部作品參加，得獎作品都讓人感受到作者對地方環境、生態與人文的深刻關懷，相當豐富精彩。

市長林智堅致詞表示，他對新竹在地的歷史、文化與人文的保存非常重視，上任後積極透過指定、修復與活化古蹟群，讓大家看見新竹市獨特的城市品牌，希望可以吸引更多年輕的影像工作者，未來將新竹市當成1個很好的取景場域。

文化局長黃竫蕙表示，新竹市是台灣地區最早擁有西洋劇院式電影院的城市，頒獎典禮的所在地「新竹市影像博物館」的前身是1933年興建的「有樂館」，當年她是全台首座擁有冷氣設備的戲院，竹塹奧斯卡在影博館辦頒獎典禮，意義不凡。

而近年有4部作品是在新竹市取景，包含國片、韓國電影與電視劇，未來會積極協助需要的劇組在新竹市取景，新竹市過去是台灣電影產業發展重要基地，竹塹文教基金會延續傳統，9年來持續策辦影片徵選活動，提供對電影藝術有興趣與發展潛能的年輕人1個練武功的平台，期望能為台灣影視產業與數位藝術注入新血。

竹塹奧斯卡獎是從2009年開始籌辦，每兩年1期的電影徵選計畫，從最初以竹塹地區為主題逐步發展，今年擴大為全國性的影展，吸引更多人參與，總共徵集了107部作品，內容包羅萬象，跨越地域、族群，類型多樣，連獎項的類別也大幅改變。

除了傳統的最佳影片、最佳導演及最佳男、女主角之外，增設「最佳創意表現獎」與「最佳人文關懷獎」，參賽作品類型包含紀錄片、劇情片、動畫，有學生作品、業界作品，有素人演員，也有1線演員，整體水準整體提升，作品質量均可觀。

評審何乃蕙指出，影片中看得出許多年輕人的用心，例如5分鐘就能將1個精彩故事說完整的《臥底桑》、《岔路》的結尾很用心、素人演員也展現自然的演技，讓人印象深刻，像《福氣》裡飾演外婆的阿嬤，和藹可親從容自在的演出，不自覺拉近了觀眾的距離。

《阻愛》裡飾演有戀裝癖的爸爸，深夜穿上性感女裝、對鏡抹口紅那1幕，極具震撼力，原來我們周遭竟有這麼多具表演才華的人，等著被開發，這也正是竹塹奧斯卡的另一層收穫。

竹塹奧斯卡得獎名單：最佳影片獎「粗工阿全」、最佳創意表現獎「菲索」、最佳人文關懷獎「陳先生」、最佳導演獎朱平「粗工阿全」、最佳男主角獎藍葦華 「鴿籠」、最佳女主角獎馮容潔「福氣」、范竹華「福氣」2人並列。更多入圍影片資訊可至網頁http://cchc.tw/hcoscar瀏覽。

(中時 )