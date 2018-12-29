陳意涵挺8月孕肚跑跳上台 懷孕狂吃只胖3公斤

劉以豪（左）與陳意涵終於合體。（盧禕祺攝）

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演員們一起倒香檳慶祝。（盧禕祺攝）
劉以豪。（盧禕祺攝）
陳意涵。（盧禕祺攝）
劉以豪（左）與粉絲愛的抱抱。（盧禕祺攝）
石知田（左起）、大慶、陳庭妮、劉以豪、陳意涵、吳映潔、姚愛寗與禾浩辰。（盧禕祺攝）

2018最賣座國片《比悲傷更悲傷的故事》全台票房創2.2億，為感謝觀眾支持，29日下午舉辦感謝記者會。宣傳期無法合體的男女主角劉以豪、陳意涵終於合體，她調侃劉以豪：「我是因為懷孕沒辦法宣傳，劉以豪在紅什麼？為什麼都不宣傳？」讓劉以豪趕緊解釋：「真的因為要拍戲沒辦法，我要跪下來了！」

陳意涵以寬大迷彩背心遮8個月孕肚，跑跳上台，被問電影是否為從影以來票房最佳作品，她傲嬌說：「真的嗎？我不知道，我的電影都還蠻賣座的，不知道哪個是最賣座的電影。但還是表示對成績很開心。她還沒在台灣戲院看過這部電影，但在買其他電影票時聽到旁邊的人買票心裡都會默默說謝謝，老公要她主動上前道謝，還被她反問「這樣好嗎」，怕嚇到人。

她身形看起來仍相當纖細，透露預產期在2月1日，自曝懷孕期間狂吃只胖3公斤，自嘲：「我是假懷孕吧？我其實吃非常多，但是我還是持續有在運動，一直在跟寶寶搶食，熱量消耗很大。」

《比悲傷更悲傷的故事》在亞洲其他國家也開紅盤，包含香港澳門、新加坡、馬來西亞已接連上映，打破了三年來台灣電影最佳開票票房，港澳突破2千萬港幣、新加坡突破100萬新幣，馬來西亞甫上映就已超過100萬馬來幣。陳庭妮、吳映潔（鬼鬼）、禾浩辰（布魯斯）、大慶、石知田、姚愛寗等其他演員今天全都到場噴香檳慶祝，劉以豪還與500名粉絲一起「愛的抱抱」。電影現正上映中。

(中時 )

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