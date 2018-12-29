歲末年終送暖！ 三義「溫馨廚房」端熱湯助獨老

2018年12月29日 17:44 中時 巫靜婷

三義溫馨廚房青年志工已增至30名，每鍋湯品皆由他們親手採買食材、烹煮。（巫靜婷攝）

溫馨廚房創辦人高興、團長吳耀忠，坐在長老教會的桂花樹下，與縣長徐耀昌、鄉長呂明忠說明溫馨廚房近況。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌等人與溫馨廚房志工慰訪三義鄉廣盛村陳姓、勝興村曾姓2位獨居長輩，並致贈衛生紙、桂格大燕麥片等物質。（巫靜婷攝）

溫馨廚房創辦人高興、團長吳耀忠29日慰訪獨老送湯，手牽長者步入客廳。（巫靜婷攝）

苗栗縣長徐耀昌、縣議員韓茂賢、黃芳椿、三義鄉長呂明忠等人29日到長老教會為溫馨廚房青年志工打氣加油，並致贈物質。（巫靜婷攝）

三義長老教會將於1至2年內改建，溫馨廚房正苦尋不著新廚房據點。（巫靜婷攝）

苗栗縣三義鄉有一群學生，每月2次周六聚在一塊，親自買菜、熬湯，分送給三義25名獨居老人，目前就讀大三的「高興」在2013年與幾位朋友成立「溫馨廚房」，至今已邁入第6個年頭，全台擴展7個據點，每月約有100人次服務全台數百名獨老。

甫獲得「壹周刊服務第壹大獎」的溫馨廚房，成員皆是在學學生，除就讀國小的潘知頻外，皆是國、高中生，現任團長為年僅15歲的吳耀忠，溫馨送湯從採買備料、烹煮到配送至長輩家中，皆由溫馨小孩一手包辦。

創辦人高興表示，送湯過程與長輩互動，了解他們的需求，而開創暖冬圍爐、棉被健檢、三節三季溫馨伴遊、一日孫子及愛的圈圈圓夢服務，溫馨廚房感動許多人，目前已在銅鑼、公館、卓蘭及中彰投地區，各設立1處據點，初估每月約有百名獨老受惠。

吳耀忠表示，幼時罹患血癌，病情一度不樂觀，因此期許自己，若有能力定要盡力幫助他人，長大後病情穩定，從國小開始就將零用錢撥些捐助溫馨廚房，直到國中正式加入，近2年的團長經歷，透過鍋鍋熱湯陪伴獨老們餘生。

他說，起初經費多靠鄉親捐助，溫馨廚房廣為人知後，漸漸有當地攤商、店家捐獻食材或經費，29日團員熬煮的鹿茸藥膳排骨湯，就是由叁代堂、全聯等店家捐助食材而成，然廚房所在地的長老教會將在1、2年內改建，目前廚房仍苦尋不到替代位置。

(中時 )