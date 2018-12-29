HBL》南湖外卡賽一日兩勝 連7年晉8強

2018年12月29日 17:54 中時電子報 陳筱琳 ／高雄報導 ／高雄報導

南湖高中今天在107學年HBL高中籃球聯賽複賽的外卡戰先以83：69擊退新榮高中，再以74：57力挫以逸待勞的泰山高中，連續第7年闖進HBL最後8強。

賽後南湖高中氣氛相當high，教練王顥宇也放球員跨年假，要球員好好放鬆一下，再回來繼續為接下來的挑戰做準備。

王顥宇指出，複賽前就有想過會落到要拚外卡，而且是很硬的一日兩戰，他很開心球員就算面臨劣勢，每場球還是帶著高昂鬥志拚戰。

南湖能在外卡賽勝出，高三後衛周易暹功勞不小，對新榮高中搶下18分，對泰山則是打滿40分鐘，以18投10中轟下全場最高29分，賽後他說：「這應該是我生涯單場得分新高，雖然一日兩戰很累，但第一場賽後我狂沖冷水、做伸展來緩解疲勞，心裡想著一定要贏下比賽，到了第4節真的是靠意志力撐了！」

南湖主力許敬恩去年也是跟球隊透過外卡賽搶下8強，比較兩次經驗，他笑著說：「可能今年會開心一點吧！畢竟是自己高中最後一年，希望8強賽也能持續打出佳作，一舉衝擊4強。」

少打一場的泰山高中賽後難掩失落心情，教練廖文彬認為高中球賽就是拚意志力，球隊前三節還能和南湖緊咬、也曾領先過，可惜第4節被南湖一波13：0攻勢擊潰，廖文彬說：「球員經驗還是稍嫌不足，農曆年前我們會再跟韓國來訪的高中隊交流，希望隊上的高三學長能把經驗傳承給學弟們，至於今年表現雖然美中不足，我還是給球員100分。」

(中時電子報)