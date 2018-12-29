回顧2018大小任務！陸軍推影片「榮辱與共、攜手向前」

陸軍推影片「榮辱與共、攜手向前」

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陸軍司令部29日在臉書公布《榮辱與共，攜手向前》年終回顧影片，肯定全軍官兵年來戮力執行各項任務的辛勤，期勉來年繼續攜手向前，忠誠踐履「國家安全有我在、雷池禁區勿擅闖、陸軍戰力攜手建、家園安定齊心衛」之職責，塑建讓國人信任、國家安定的堅實戰力。

陸軍指出，影片中，忠實收錄陸軍今年365天不分寒暑晝夜戮力戰訓本務、堅守崗位的實況，在2017年的基礎上，官兵齊心成功挑戰2018年的各項戰備訓練任務，為陸軍再添榮光，也期許官兵在2019年一同攜手向前邁進，塑建恪守「保家衛國」使命的陸軍勁旅。

影片內容記錄陸軍在2018年中，各類型部隊官兵歷經駐地訓練、基地測驗到各項年度重大操演任務，以及陸航阿帕契直升機新興兵力成軍等，在反覆的戰備任務訓練中不斷淬鍊與茁壯，肯定官兵的無私付出，更相互鼓舞在新的一年繼續朝向更專業、更精練的陸軍而努力。

陸軍強調，「保護人民、守護家園」是核心價值，更是官兵不斷勇往直前的動力，在新的一年，陸軍將秉持「忠於國家、忠於人民、忠於團隊」信念，持續投入強化國防力量、建立重層嚇阻能量的嶄新陸軍。

（陸軍臉書：https://www.facebook.com/ROC.armyhq/videos/2218464585147091/?__xts__[0]=68.ARD6PbGHHCeG4fx3VW1Vua5QCwiFtE5-Mzssws5o1lClB-V_Qjby4pPgB0w_0UZl-U84-11aKmyU-RdI9StLiC9KGCvIDClfubJ0z1pESbpXSI9-nDH4xXLAPeQ62HjDQbjGewSQQeScqXi0ydT0RAFuJwQSujNDZq1fR4lahQ7PPcwhcndVmbFFxi1XHah_vGn8bVVMiff1PsZP3la66dlZb111_LXHgF_ZPeJYsrrLmEbcMzlJf3LV1haMTcb-pVf_BJUiqeiWpN6stN5VQ53-kh23d_yNsgr-tDaj4X33RqjquGV-gzW6_ACFha2AlNUo_KfS9gqjYR5ZFqlPWRyGiFIG3FfXJIRlQA&__tn__=-R）

(中時 )

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