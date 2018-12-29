《中時晚間快報》籲團結 卓榮泰：民主社會已經沒有皇可保

2018年12月29日 18:02 中時電子報 綜合報導

◎籲團結 卓榮泰：民主社會已經沒有皇可保

民進黨第16屆黨主席補選電視政見發表會今下午登場，被稱為「保皇黨」的卓榮泰，今一開始申論時強調，台灣民主社會沒有皇可以保，他要保台灣本土政權、國會優勢及進步價值，一個都不能少。

◎降血壓藥含致癌物！322萬顆脈莎平下架回收

又有降血壓藥下架！食藥署日前公告，壽元化學工業股份有限公司所生產的降血壓藥「脈莎平膜衣錠50毫克」檢出致癌物「N-亞硝基二乙胺」（NDEA），將市面上11批，322萬顆的藥物下架回收。

◎埃及觀光巴士遭炸彈攻擊 越南遊客及導遊4死

埃及首都開羅28日驚傳炸彈攻擊事件。一輛載有16人的觀光巴士經過世界知名的吉薩金字塔附近時，路旁的一枚炸彈突然被引爆，造成4死12傷。死者包括3名越南人和1名埃及導遊，傷者則為11名越南遊客及1名埃及駕駛。目前暫未有組織宣稱犯案。

◎劉德華喉炎 演唱會喊卡 舒淇、鄭秀文很心疼

劉德華（華仔）於香港紅館舉辦「My Love Andy Lau劉德華World Tour-Hong Kong 2018」演唱會，28日晚進入第14場時，在演唱〈如果有一天〉突然鞠躬向在場觀眾致歉，忍痛宣布取消當晚的演唱會，當場落下男兒淚，29日主辦單位宣布華仔因喉嚨發炎無法演出，將暫停29、30日的演唱會，「主辦機構將儘快公佈有關後續安排及退票事宜。」

(中時電子報)