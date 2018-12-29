新年省錢大作戰！酷航2019年促銷專案1／2開放搶票

「酷航」787夢幻客機承載旅客夢想，盡情翱翔天際。（圖片提供／酷航）

友善列印
中時
「酷航2019年說飛就飛促銷」專案，2019年1月2日上午10時起開賣。（圖片提供／酷航）

小資族福音又來嘍，低成本航空「酷航」2019 年1月2日至6日，舉辦新年首檔「酷航2019年說飛就飛促銷」活動，多達29個人氣航點單程含稅 價1988元起，開心出遊同樣省荷包。

「酷航2019年說飛就飛促銷」專案2019年1月2日，上午10時起於酷航官網與酷航手機APP同步開賣，分為「單人促銷價」與「兩人同行促銷價」，兩人同行單程最多折扣400元，等於省下機場接駁費用，促銷航點包括東京、札幌（北海道）、 大阪、首爾、新加坡、普吉島、峇里島、檳城、蘭卡威、雪梨、墨爾本、柏斯、馬爾地夫、雅典及柏林等地。本次促銷旅遊期間最晚至2019年5月31日止，想搶便宜消費者不可錯過。

酷航加碼宣布自2019年第2季起，將陸續新增13個新航點，包括位於寮國的世界文化遺產小鎮「龍坡邦」與首都「永珍」（2019年4月）;印度「特里凡得琅」、「哥印拜陀」及「维沙卡帕特南」（2019年5月至10月）;馬來西亞沙巴度假天堂「亞庇」（2019年12月）;2020年5月起，預定新增印尼6大航點，如巴里巴伴、龍目島、望加錫、美娜多、三寶瓏及日惹。

(中時 )

與法國文豪來場約會！「追憶似水…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。