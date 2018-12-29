新年省錢大作戰！酷航2019年促銷專案1／2開放搶票

2018年12月29日 18:09 中時 徐力剛

「酷航2019年說飛就飛促銷」專案，2019年1月2日上午10時起開賣。（圖片提供／酷航）

小資族福音又來嘍，低成本航空「酷航」2019 年1月2日至6日，舉辦新年首檔「酷航2019年說飛就飛促銷」活動，多達29個人氣航點單程含稅 價1988元起，開心出遊同樣省荷包。

「酷航2019年說飛就飛促銷」專案2019年1月2日，上午10時起於酷航官網與酷航手機APP同步開賣，分為「單人促銷價」與「兩人同行促銷價」，兩人同行單程最多折扣400元，等於省下機場接駁費用，促銷航點包括東京、札幌（北海道）、 大阪、首爾、新加坡、普吉島、峇里島、檳城、蘭卡威、雪梨、墨爾本、柏斯、馬爾地夫、雅典及柏林等地。本次促銷旅遊期間最晚至2019年5月31日止，想搶便宜消費者不可錯過。

酷航加碼宣布自2019年第2季起，將陸續新增13個新航點，包括位於寮國的世界文化遺產小鎮「龍坡邦」與首都「永珍」（2019年4月）;印度「特里凡得琅」、「哥印拜陀」及「维沙卡帕特南」（2019年5月至10月）;馬來西亞沙巴度假天堂「亞庇」（2019年12月）;2020年5月起，預定新增印尼6大航點，如巴里巴伴、龍目島、望加錫、美娜多、三寶瓏及日惹。

(中時 )