去蔣or去威權化？文化部再談「中正紀念堂」轉型

2018年12月29日 18:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

去蔣or去威權化？中正紀念堂未來會怎樣？文化部今（29）日對外說明文化部推動中正紀念堂轉型進度。文化部自去（106）年起展開中正紀念堂轉型社會討論工作，包括組成專家諮詢小組、建置轉型資訊平臺網站、藝術策展，並辦理12場審議式民主願景工作坊，共同討論中正紀念堂為何轉型及如何轉型。

文化部現已擬妥中正紀念堂轉型規劃報告，其中包含願景工作坊討論過程聚焦之幾個方向，以及文化部據以提出兩個可選擇的建議方案。文化部今日把轉型規劃報告以兩案併陳方式簽報行政院，經與行政院聯繫，因方案事涉跨機關業務，後續將由行政院林萬億政務委員邀集相關機關研商轉型方案。

文化部指出，中正紀念堂轉型必須充份回應轉型正義和國家首都發展願景兩大核心價值。由於中正紀念堂目前運作法源為《國立中正紀念堂管理處組織法》，中正紀念堂之轉型，不僅是空間轉型，更涉及組織轉型，需要啟動組織法之研修，並經行政、立法審議。文化部今提出建議方案，待行政院初步研商、聚焦組織轉型方向後，文化部將啟動下一階段具體方案之公聽會，舉辦前文化部將適時對外說明腹案構想。

文化部表示，中正紀念堂轉型規劃報告包含中正紀念堂歷史背景之回顧、文化部推動中正紀念堂轉型之歷程、未來推動組織轉型及空間轉型之相關規劃及修法程序等。

(中時電子報)