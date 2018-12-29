新年茶話會 習近平談兩岸：推動兩岸關係和平發展

2018年12月29日 18:28 中時 藍孝威

中國人民政治協商會議全國委員會今天上午在全國政協禮堂舉行新年茶話會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在茶話會上發表重要講話，談到兩岸時，他說，大陸要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情。

今天上午，中共黨和國家領導人習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、王岐山等同各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表、中央和國家機關有關方面負責人以及首都各族各界人士代表齊聚一堂，迎接2019年元旦。

習近平在茶話會上發表重要講話。2019年是中共建政70週年，習近平表示，這是決勝全面建成小康社會關鍵之年。要崇尚學習、加強學習，崇尚創新、勇於創新，崇尚團結、增進團結，既搶抓發展機遇，又妥善應對挑戰，鼓舞全黨全國各族人民勇往直前、再創輝煌。

習近平強調，在新的一年裡，要以新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共十九大精神，堅持穩中求進工作總基調，統籌推進「五位一體」總體佈局，協調推進「四個全面」戰略佈局，貫徹鞏固、增強、提升、暢通的方針，堅持以供給側結構性改革為主線，繼續打好三大攻堅戰，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作，保持經濟持續健康發展。

習近平說，要支持香港、澳門融入國家發展大局，維護香港、澳門長期繁榮穩定。要推動兩岸關係和平發展，深化兩岸各領域交流合作，增進兩岸同胞親情。要高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，推動構建人類命運共同體，努力開創中國特色大國外交新局面。

(中時 )