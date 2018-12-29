元旦連假人潮、車潮湧進 花蓮交警每時段20名警員站崗

2018年12月29日 18:30 中時 張祈

台9線和仁至大清水路段部分道路縮減，單向放行通車，導致南下車輛回堵。（新城警分局提供）

連假首日花蓮市區湧進車潮，花蓮警分局中午起加強警力交管。（花蓮警分局提供）

警方呼籲欲前往七星潭看曙光的民眾，將車輛停放1公里外的兩處停車場，避免大量車輛湧進會場，癱瘓交通。（新城警分局提供）

元旦連假第一天，花蓮迎戰觀光人潮、車潮，蘇花公路昨晚起南下車輛明顯增多，公路總局、縣警察局分別在蘇花公路、花蓮市區及七星潭熱門景點加派人員疏導車輛，維護交通順暢與安全。

台9線蘇花公路連假前一晚陸續出現南下車潮截至今日共有破萬輛車次湧進花蓮，尖峰期落在今上午6時至8時，每小時皆有破千輛車次通過，和仁隧道到清水路段因施工圍籬擺設縮減道路，採單向輪流放行，一度因南北車流量落差，導致南下車道出現回堵。

公路總局四區養護工程處副處長劉世桐指出，緊急改以人工指揮疏通車輛，也調整南北放行時間，南下車輛由90秒拉長為600秒、北上放行則調整為120秒，蘇花全線車速仍能保持40公里，部分壅塞路段則有20至30公里，整體來說路況順暢。

花蓮縣警察局花蓮分局則部署警力，連假期間每天中午12時至晚上11時共6小時實施市區熱門路段交管，針對中山路、中正路、中華路等12路口實施交通疏導勤務，每時段加派20名警力進行勸導取締，也視情況在車流量大路段加設交通錐橫桿，禁止車輛左轉及行人跨越馬路，提升行車效率。

而熱門景點七星潭，則有新城警分局協助把關進出車輛，在易壅塞路段設立4段連桿反光錐，禁止車輛迴轉，新城警分局指出，為避免迎曙光爆量車潮導致交通癱瘓，今年在空軍401聯隊營區正門口、花蓮酒廠旁等2處空地充當臨時停車場，可容納1800部車輛，呼籲前來迎曙光的民眾步行1公里至會場觀禮。

(中時 )