慈濟歲末感恩會口腔癌患者用自己的故事鼓勵別人

2018年12月29日 18:32 中時 吳敏菁

慈濟基金會29日在彰化靜思堂，舉辦彰化地區社區歲末祝福感恩會，環保志工周清華分享罹患口腔癌，體會生病的痛苦與生命的可貴！（吳敏菁翻攝）

慈濟基金會29日在彰化靜思堂，舉辦彰化地區社區歲末祝福感恩會，環保志工周清華分享罹患口腔癌，體會生病的痛苦與生命的可貴！（吳敏菁翻攝）

周清華罹患口腔癌，逆境中才感悟生命意義，投入慈濟當志工，即時才完成化療，還是常在環保站中看見他認真的身影。（吳敏菁翻攝）

慈濟基金會29日在彰化靜思堂舉辦歲末祝福感恩會，環保志工周清華分享，5前罹患口腔癌，經化、電療、補皮修臉，進出醫院20餘次，回想年輕時，朋友罹患口腔癌，曾說「我若是你、就去死！」現在才知道沒有親身經歷，不能體會生病的痛苦與生命的可貴。

今年慈濟歲末祝福主題「感恩尊重生命愛，和敬無諍共福緣」，證嚴上人期許人人啟發慈悲心，茹素護生，口說好話，以愛語利他度眾。每年，精舍師父親自發送歡喜有緣福慧紅包，每人都拿到專屬紅包，是證嚴上人對每個人的期勉，祝福人人新的一年「勤修福慧得平安」。

47歲周清華，曾在市場賣菜，生活寬裕，菸、酒、檳榔不忌口，後來生意失敗、罹患口腔癌、女友離去！逆境中才感悟生命意義，勇敢面對無常，投入慈濟當志工，即時才完成化療，還是常在環保站中看見他認真的身影。

他說，化療期間，搭公車乘客見他臉上修補傷口會主動讓座，每次都婉拒。想起年輕時也曾對口腔癌朋友說，那真不如死啊，如今親身經歷，才懂得什麼是生命的真諦。

周清華說，在生病最苦時慈濟人陪伴關懷，燃起生命希望，現在只要身體可以，就到環保站當志工，回饋社會對他的幫助。希望藉自己的故事鼓勵別人，患病要勇敢活下去！做人要有一顆善良的心，有好心地，不管環境好或壞，終究會走好路！錢夠用就好，做好事最重要！

證嚴上人今年以「三願」與大眾共勉，「一、願人和共耕福田，希望大家共同來耕福田；二、社會祥和共榮，希望整個社會都祥和，好好地來過個平安的日子；三、願天下安和平安，期待四大調和，天下平安。」

(中時 )