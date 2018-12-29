意外！梅根和凱特聯手 將幫他這大忙

2018年12月29日 18:43 中時電子報 楊幼蘭

查爾斯要贏得民眾支持，可能得靠兩位身為人氣王的媳婦幫忙

英國女王高齡已92，儘管97歲的另一半菲立普親王2017年5月已宣佈退休，但她還沒有任何交棒的意思。

一般認為，她遲遲不讓兒子查爾斯繼位的原因，是擔心當初他和現任妻子卡蜜拉鬧婚外情，間接導致前妻戴安娜車禍喪生，不孚眾望，才遲遲不敢放手。

不過，據英國《快報》（Express）報導，首屈一指的英國王室專家鄧皮爾（Phil Dampier）說，劍橋公爵夫人凱特和薩塞克斯公爵夫人梅根，也就是王室「人氣4人組」成員將聯手，協助大眾「忍受」（tolerate）王儲查爾斯成為國王。目前在英國王室成員中，凱特和夫婿威廉王子，還有梅根與哈利王子都被視為人氣王。

鄧皮爾報導王室新聞已超過30年，並出過許多相關書籍，今年才又出版了一本新書。他指出，隨著王室年輕成員出現，未來前景已經有譜，因此大眾要忍受查爾斯相對短的在位時間，應該再樂意不過。

查爾斯左等又等，等到現在已經70歲，還沒坐上王位，早在2011年時，便已刷新紀錄，成為英國史上備位最久的王儲。他在1952年2月，也就3歲那年，母親伊莉莎白二世當上女王後，就成為英國王位第一順位繼承人，如今已經備位66年。而在查爾斯之前的紀錄保持人，則是他備位57年的高祖父愛德華七世。

鄧皮爾說，有些死硬派就是不喜歡查爾斯，沒人能改變得了他們的心意。不過，大多數人還是尊敬他。

(中時電子報)