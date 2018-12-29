SBL》豪哥前隊友掰掰 台銀下周換雙洋將？

台銀洋將史密斯在SBL的最後1場比賽結束了。(中華籃協提供)

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中時電子報

眼見台銀29日以84比96不敵富邦勇士，苦吞5連敗，也以3勝12敗戰績續居聯盟墊底，台銀總教練韋陳明賽後總算放狠話，「我們下周可能換1個洋將，甚至2個都換，原則上我們會先換大洋將，也就是說史密斯應該走定了！」

頂著林書豪前火箭隊友光環來台，史密斯本季打了15場，平均每場14.8分、13.8籃板與3.2助攻，表現勉強及格，可惜韋陳明除了不滿他的比賽態度不夠積極，更在關鍵時刻沒法提供適時火力，所以才會決定下周另找1名大洋將取代。

「原則上我們下周會有1個大洋將，或許外界質疑為何不是先換羅德尼，而是史密斯，那是因為這次來台的新洋將身高與薪資，跟史密斯比較吻合，」韋陳明表示，「我想遵守405身高限制與3萬美元薪資規定，是國民應盡的義務！」

其實包含小洋將的人選，韋陳明目前也做好計畫了，只是要等下周才會比較明朗，「看看別人的雙洋將，幾乎主宰全隊一半以上的得分，反觀我們的呢？我們本土戰力沒那麼差，只是洋將沒法輔佐本土，造成本土球員灰心喪志。」

韋陳明強調，就算本周在新竹的兩戰皆墨，仍給本土球員百分之百的讚許，更把敗戰責任一肩扛下，其實台銀本土「雙老」陳順詳、張博勝表現相當出色，兩人更攜手攻下44分，簡直是把原本雙洋將應該負責的得分任務都扛了。

可惜這樣還是不夠帶領台銀贏球，陳順詳賽後語帶無奈表示，「不管我們今年打得好或壞，起碼2018年結束了，明年又是嶄新的1年，我們真的擁有太多年輕球員了，也讓韋哥格外辛苦。」陳順詳是SBL「16朝元老」之一。

(中時電子報)

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