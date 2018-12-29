台南議長一戰敗選 邱莉莉：從政最難是在誘惑下堅持價值

邱莉莉29日凌晨在臉書上暢談台南市議長敗選心情。（程炳璋翻攝）

友善列印
中時

台南市議員邱莉莉在民進黨台南市黨部提名議長資格，卻在民進黨自家人跑票下敗選，她29日深夜在臉書上暢談落選心情，指出從政最難的不是爭取職位，而是在誘惑下堅持價值，要將難過的心情放在今年，期盼明年有新的開始。

稱民進黨正身處逆境，一切該留在今年，明年新開始，春天終會來臨。

邱莉莉連任6屆台南市議員，今年在第3屆台南市議長選舉中，首次獲民進黨提名參選台南市議長，由於民進黨在議會席次占大多數，在記名投票制度下原本勝券在握，卻在民進黨籍台南市議員郭信良突然帶領3位黨籍議員跑票下，加上國民黨、無黨籍議員的多數奧援，意外落敗。

落選的邱莉莉近日突然在個人臉書粉絲頁上連續貼文，先是意有所指的說「2000萬在大家心中價值多少？」、「買一個人？一輩子忘得了嗎？吃得下睡得著？」暗指這次議長選舉謠傳關鍵的幾票人選有金錢誘惑。

邱莉莉表示，其實投票前一晚就知道自己會落敗，但不滿這些黨籍議員將跑票的理由推給派系的打壓，新上任的台南市議長又立刻去找台南市長上演大和解，讓她看了難過又憤怒。

最近情緒剛平復，邱莉莉29日凌晨貼文要將難過的心情放在今年，明年開始往前看，並以「田螺含水過冬」勉勵自己身處逆境，要能忍辱克服，度過辛苦就會苦盡甘來。不少網友鼓勵她繼續加油，為台南市政治打拼。

(中時 )

《中時晚間快報》籲團結 卓榮泰… 高雄智庫成立 陳其邁：深耕在地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。