台南議長一戰敗選 邱莉莉：從政最難是在誘惑下堅持價值

2018年12月29日 19:39 中時 程炳璋

台南市議員邱莉莉在民進黨台南市黨部提名議長資格，卻在民進黨自家人跑票下敗選，她29日深夜在臉書上暢談落選心情，指出從政最難的不是爭取職位，而是在誘惑下堅持價值，要將難過的心情放在今年，期盼明年有新的開始。

稱民進黨正身處逆境，一切該留在今年，明年新開始，春天終會來臨。

邱莉莉連任6屆台南市議員，今年在第3屆台南市議長選舉中，首次獲民進黨提名參選台南市議長，由於民進黨在議會席次占大多數，在記名投票制度下原本勝券在握，卻在民進黨籍台南市議員郭信良突然帶領3位黨籍議員跑票下，加上國民黨、無黨籍議員的多數奧援，意外落敗。

落選的邱莉莉近日突然在個人臉書粉絲頁上連續貼文，先是意有所指的說「2000萬在大家心中價值多少？」、「買一個人？一輩子忘得了嗎？吃得下睡得著？」暗指這次議長選舉謠傳關鍵的幾票人選有金錢誘惑。

邱莉莉表示，其實投票前一晚就知道自己會落敗，但不滿這些黨籍議員將跑票的理由推給派系的打壓，新上任的台南市議長又立刻去找台南市長上演大和解，讓她看了難過又憤怒。

最近情緒剛平復，邱莉莉29日凌晨貼文要將難過的心情放在今年，明年開始往前看，並以「田螺含水過冬」勉勵自己身處逆境，要能忍辱克服，度過辛苦就會苦盡甘來。不少網友鼓勵她繼續加油，為台南市政治打拼。

(中時 )