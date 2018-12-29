自殺？他殺？三峽溪畔驚見內褲男屍 死因疑點多

2018年12月29日 19:17 中時 陳俊雄

住在桃園平鎮的徐姓男子，29日被發現全身僅著一條內褲陳屍在三峽長城溪畔，身上還有部分淤青傷痕，由於徐男積欠了600多萬元債務，家人也曾在12月中通報失蹤協尋，是否為他殺命案警方正全力調查中。

三峽安坑里長李秋維28日發現有部汽車停放在里內甚久且未移動，通報警消前往搜索，但由於當時天色漸暗並無所獲，今天上午開始又重新尋人，結果在距離停放汽車不遠處的長城溪畔，發現了僅著內褲的徐男遺體。

三峽警方根據車上的手機、證件等資料，發現死者疑為住在桃園平鎮的徐男，經通知家屬前來認屍，證實死者確實就是徐某。

家屬供稱，徐男9月份才遭警方查獲經營賭博網站「北京賽車」，當時警方根據起出的資料統計發現，該網站短短一個月下注金額就高達3.8億元，光是手續費獲利就高達千萬，徐男則在落網欠下近600萬元債務四處躲債，家屬懷疑他可能因此遭到不測。

但警方調查發現，徐男在27日開車來到成福地區後，就把皮包、手機等物品都放在車上，攜帶的三萬元也未短少，經調閱沿途監視器後並未發現在開車前來三峽時有第三者出現，也沒有其他車輛尾隨徐男，加上徐男手機又留有尋短訊息，警方初步判斷並無他殺嫌疑。

由於家屬質疑徐男死因不單純，警方表示，徐男身上並無明顯外傷，但為何會僅著內褲陳屍在溪畔，原因令人費解，己方也已報請新北地檢署檢察官會同法醫前來相驗，並將擇期解剖釐清死因。

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(中時 )