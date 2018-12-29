脫團越南妹在... 老司機爆出暗黑攻略：年輕又敢玩

警方破獲「姐姐」應召站，查獲27歲越南籍女子Dang以觀光名義來台賣淫。（林郁平翻攝）

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中時電子報
湯萱樂,中國時報/

日前發生152名越南籍旅客來台脫團落跑，移民署27日表示，移民署表示，通知越南出入境管理局，並已展開同步調查，雙方從源頭、接應兩端共同追查幕後的人蛇集團。有網友爆料，曾目擊脫逃的越南妹藏身高雄「魚翅樓」。警方私下透露，逃脫的越女如果是面貌姣好，身材火辣為了賺錢，通常會被安排下海接客，還有一名老司機表示，不少尋芳客都偏好年輕又敢玩的越南妹。

移民署日前表示，已在新竹、嘉義等各地，陸續查獲數名脫團的越南人士。三立報導，移民署分別在樹林及三重地區查緝3人到案累計到案14人。一位不具名的老司機爆料，現在台灣賣淫女子大致有台灣、大陸、泰國以及越南這4大區域，而近年來泰國與越南這2大供需逐漸興起，原因是泰、越的賣淫女子大多身材火辣、花招多，價錢約在2500元至3000元，而越南妹年輕又敢玩，價錢便宜，價位最便宜1600，所以現在很受歡迎。

老司機同時指出，越南妹來台無非想賺錢，但許多越南妹子卻遭人蛇集團控制，接客次數再多，還要被剝好幾層皮甚至要還債，以每次1600元計算，可能只能領600元，因此許多越南妹脫離人蛇集團後，都會自立門戶，用個人工作室型態攬客，造成女子來台賣淫的風氣盛行。

(中時電子報)

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