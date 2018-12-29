英國貝爾琪亞四重奏 奏貝多芬之音

2018年12月29日 19:47 中時 趙靜瑜

四位倫敦皇家音樂學院的同學因為志同道合，組成了貝爾琪亞四重奏，成軍至今25年，只換過一次團員，默契十足，至今多次獲得留聲機雜誌、回聲唱片大獎、金叉獎等肯定，這次將挑首度訪台，挑戰三首「室內樂的聖母峰」貝多芬弦樂四重奏作品。

小提琴家貝爾琪亞表示，他們2012、2013年沉浸在貝多芬的世界裡不可自拔，「我們為貝多芬說話，我們也同時說了些自己的話，我們為此深感驕傲。」貝爾琪亞表示，這次是第一次來台灣演出，希望讓聽眾感受到「這只有貝爾琪亞四重奏才做得到」的音樂。

貝爾琪亞四重奏1994年創立於英國的倫敦皇家音樂學院，四位團員當中，小提琴家貝爾琪亞來自羅馬尼亞，中提琴家赫雪勒斯基來自波蘭，而另一位小提琴家沙赫與大提琴家雷德林則來自法國，他們在阿班貝爾格四重奏以及阿瑪迪斯四重奏演奏中傳承，團員多年來只換過一位，更顯演奏默契。

貝爾琪亞說，這次安排了貝多芬早期、中期、晚期各一首四重奏作品，尤其貝多芬晚期樂作，「每當我們每次演奏此曲，都會感受到音樂本身原來如此偉大，人類在音樂面前竟是如此渺小的感受。」

貝爾琪亞說，「貝多芬的弦樂四重奏是我們一輩子的功課，我們至今仍然不敢說我們完全懂了，因為愈接近它們，愈會感到它們的深不可測以及源源不絕的能量。」

貝爾琪亞四重奏音樂會將於1月30日舉行，地點在台北國家音樂廳。

(中時 )