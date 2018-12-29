中職》對本土投手有期待 中信洋將找工具人強打

2018年12月29日 19:03 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

中信洋將明年確定找來洋炮升級打線，擁有多功能守位的野手艾銳克(Eric Wood)加盟黃衫軍，領隊劉志威表示，經過今年的一軍出賽，希望本土投手能承擔起先發投手的責任。

劉志威點名陳琥、楊志龍、周磊以及蔡齊哲，認為他們今年在一軍獲得不少經驗，雖表現仍有起伏，但期待他們可以承擔起先發投手的責任，預計由本土投手爭取3席先發輪值的位子，「加上我們的總教練伯納（Scott Budner）先前是投手教練，對本土投手也相當了解。」

除了上述4位投手，劉志威也提及黃恩賜，經過一整年的復健，明年有機會回到場上比賽，不過能否開季就進入一軍名單，仍得視他春訓的情況。

現年26歲的艾銳克身高185公分，體重95公斤，右投右打，一三壘及外野皆可守備。艾銳克過去2季皆在匹茲堡海盜隊3A，主要守備位置為三壘及外野，今年出賽86場，308打席繳出2成69打擊率、3成28上壘率及4成81的長打率，還有11支全壘打。

中信陣中已有不少年輕的打擊好手，艾銳克的加入有可能擠壓其他人的出賽機會，劉志威表示：「這是一種內部競爭，即使找洋投，投手也勢必會造成相同狀況。」

談到尋找艾銳克的緣由，劉志威透露，他是多守位的野手，而球隊中的年輕打者雖有爆發力，但仍略不穩定，有了艾銳克這樣的打者，能讓打線調度更靈活。

(中時電子報)