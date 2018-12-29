中職》對本土投手有期待 中信洋將找工具人強打

中信兄弟新洋將艾銳克（Eric Wood）。（中信兄弟提供）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

中信洋將明年確定找來洋炮升級打線，擁有多功能守位的野手艾銳克(Eric Wood)加盟黃衫軍，領隊劉志威表示，經過今年的一軍出賽，希望本土投手能承擔起先發投手的責任。

劉志威點名陳琥、楊志龍、周磊以及蔡齊哲，認為他們今年在一軍獲得不少經驗，雖表現仍有起伏，但期待他們可以承擔起先發投手的責任，預計由本土投手爭取3席先發輪值的位子，「加上我們的總教練伯納（Scott Budner）先前是投手教練，對本土投手也相當了解。」

除了上述4位投手，劉志威也提及黃恩賜，經過一整年的復健，明年有機會回到場上比賽，不過能否開季就進入一軍名單，仍得視他春訓的情況。

現年26歲的艾銳克身高185公分，體重95公斤，右投右打，一三壘及外野皆可守備。艾銳克過去2季皆在匹茲堡海盜隊3A，主要守備位置為三壘及外野，今年出賽86場，308打席繳出2成69打擊率、3成28上壘率及4成81的長打率，還有11支全壘打。

中信陣中已有不少年輕的打擊好手，艾銳克的加入有可能擠壓其他人的出賽機會，劉志威表示：「這是一種內部競爭，即使找洋投，投手也勢必會造成相同狀況。」

談到尋找艾銳克的緣由，劉志威透露，他是多守位的野手，而球隊中的年輕打者雖有爆發力，但仍略不穩定，有了艾銳克這樣的打者，能讓打線調度更靈活。

(中時電子報)

HBL》最後一支晉級隊伍 高苑想演… MLB》「假哈波」開玩笑要加入洋…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。