「新放電機女王」喊冤！李佳穎一口氣刪掉這4個緋聞男

2018年12月29日 19:20 中時 林淑娟

童顏美女李佳穎擔任一日店長。（Chocola BB提供）

李佳穎自偶像劇《莫非，這就是愛情》後，已3年半不曾在台灣拍戲曝光，但這期間緋聞卻沒斷過，還被封是新發電機女王！她29日受Chocola BB之邀，擔任松本清一日店長時受訪，對於落落長的緋聞名單直喊冤，從阮經天、李國毅、唐禹哲到張書豪，她都說：「可以刪掉嗎？拜託！」

她今年4月曾被拍到與阮經天（小天）有接送情，一度被懷疑與于中中分手「無縫接軌」，李佳穎無奈表示，她19歲就認識小天了，兩人本就是會聯絡、認識很久的朋友，那只是朋友聚會剛好被拍到，小天真的沒有追她，「我今年這新聞有點莫名其妙，只是一直沒機會出來澄清。我們真的就是朋友而已」！她並強調，和于中中大概去年這時候分手，「我們之間完全沒有第三者問題，絕對不是小天介入，我已經單身一年了！」

外傳她與于中中之前曾訂婚、論及婚嫁，她氣急敗壞地說：「拜託幫我澄清，我也想要好好嫁人！真的沒有跟他論及婚嫁這件事，我沒有收過任何男生送我的戒指，沒有訂婚，也不曾成為任何人的未婚妻！」她曾想要透過臉書或IG澄清，但有點不知如何寫長篇大論。她說兩人交往時就聚少離多，對方長期在大陸拍戲，她則在台灣太投入在健身與瑜伽的世界，兩人見面時間很短，最後分手原因非常普通，就是一般情侶吵架，也有點覺得個性不是很合適，不過是好聚好散的分手。

她還無奈地說，「張書豪拜託也刪了，他就是個弟弟，一個想把他脖子扭斷的弟弟！對他沒有任何遐想。李國毅也是弟弟，我們一起出道時是同一個經紀人，很小就認識，也可以刪了他。」她說被拍到跟李國毅其實沒有不開心，因為兩人實在有太頻繁的朋友間聚會，李國毅在她心目中是「沒有血緣關係的家人」，「如果我沒在台灣、沒機會跟媒體見面，發言權願意交給李國毅，我不用講太多話，他都會知道我好不好，他完全可以當我的發言經紀人」。

至於外傳她與唐禹哲合作《莫非，這就是愛情》時假戲真做，分手後拒絕與對方合作，她更無奈解釋：「真的沒有！我沒有大牌到不跟誰合作，他也不是我前男友。我那時是單身，剛跟小馬分手半年。只能說我們是盡責為戲宣傳的男女主角。」她強調，最近回想才發現，自己出道15年，其實從來沒跟同劇男演員談過戀愛。

她強調自己已經整整單身一年了，過去交往對象都走穩定路線，曾交過6年以上的男友，和馬志翔也5年，她也沒料到這次單身會這麼久，原本今年下半年去香港拍古裝戲，有想過會不會遇到適合的對象，結果發現古人扮相很難有戀愛的感覺。她坦言生活有點單調無聊，耶誕節完全沒有過節氣氛，只跟媽媽去日本玩，跨年則與陳意涵等好友約好要一起玩桌遊溫馨跨年，新年新希望當然也希望再有新戀情，「享受單身的感情狀態差不多已經膩了，可以再來新的了」。

她透露今年其實完成了一件看似不務正業，但對人生蠻有成就感的事，就是她九月時考到瑜伽師資證照，而且是在蘇美島拿到國際認證的證照，她的瑜伽老師還是是英國的瑜伽大師。因為要準備這考試必須要有心一橫的感覺，課程長達200小時，上了課就無法拍戲，而且學費要13萬，課程除了練習瑜伽體位，還要準備哲學、身體解剖學、梵文等課程，必須花長達4個月時間準備考試，即將36歲的她說：「拿到證照後，或許我40歲以後的規劃是當個瑜伽老師！」

她之前曾在IG放上展現豐滿好身材的美照，引來粉絲驚呼，她笑說其實自己一直都不「小」，只是以前偶爾穿比較露時，就會被身邊工作人員說「還是不要好了」，覺得那樣的身材配上童顏臉蛋實在很不搭，造成她自己也有點偶包，只有在拍攝雜誌時會想要展現一下小性感，但現在年紀到了，明年2月14日就滿36歲，「人生不趁這時好好展現身材更待何時？所以希望有些廠商也可以有機會讓我展現，例如內衣廣告也不排斥」。

(中時 )