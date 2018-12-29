香蕉哥哥甜吻草莓姐姐3秒鐘 小倆口拚做人「愈多愈好！」

香蕉哥哥放閃吻草莓姐姐。（圖片提供：經紀人）

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中時

「香蕉哥哥」林掄元和小11歲「草莓姊姊」簡皎竹兩人秘戀3年多，今年3月在沖繩完婚，於今（29日）在台北君悅酒店席開50桌補辦婚宴，婚宴與沖繩婚禮總計花費共350萬元，歷代與現代YOYO家族哥哥姐姐也受邀參加婚宴，並由左左右右領軍10對小花童，包括蘋果姐姐兒子、水蜜桃姐姐兒女、主播黃文華女兒等20位，為婚宴增添浪漫歡樂場面。

小倆口新婚9個多月，受訪時表示，新婚生活生活愈來愈甜蜜，香蕉哥哥覺得生活中多了一個需要照顧的人，還大方放閃說：「婚後甜蜜指數愈來愈高，隨時都會想到她。」而草莓姐姐也說：「終於可以每天朝夕相處，還蠻容易互相看到對方。」不需再像當初談戀愛時瞞著大家。

2人當初瞞過YOYO家族的哥哥、姐姐低調談戀愛，對此草莓姐姐也說是因為大家太像一家人，每天一起練舞、上班、休息，所以他們都沒發現，但還是有幾個眼睛比較敏銳的哥哥、姐姐知道後，還對小倆口說：「就知道你們有問題！」

香蕉哥哥表示，自己很喜歡小孩，對於做人計畫「要加緊努力，但我覺得這種事要順其自然，當然是生愈多愈好」，一旁的草莓姐姐甜笑回應：「時間有限要趕進度！」

西瓜哥哥與香蕉哥哥一起工作18年，當時也是看新聞才知道他們結婚，昨天特別在婚宴現場起哄要新人接吻，沒想到新人因太害羞「秒吻」，西瓜哥哥還開玩笑說要在「搖滾區」看他們接吻才願意罷休，最後兩人在眾人讀秒下接吻3秒鐘。

左左右右這回擔任花童，被問長大要不要結婚，右右秒回：「不會！我以後要跟左左在一起，我怕穿高跟鞋會摔倒！」左左還說：「去看別人婚禮就可以穿禮服了，不一定要當新娘！」

(中時 )

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