抗衡大陸 印度金援不丹450億盧比

2018年12月29日 19:38 中時 施施

印度總理莫迪29日與到訪的不丹首相策林會面，之後宣布，印度將提供不丹450億盧比（約台幣197億元）的財政援助，以支持該國的水力發電等多項基礎建設。有分析指，印度此舉是為了與中國大陸互相抗衡。

該筆金援將用於支持策林提出的第12個5年計劃，包括水電等許多基礎設施和其他計畫。印度外交部聲明指，莫迪表示，印度與不丹的水電合作是雙邊關係的關鍵領域，雙方在曼德丘（Mangdechhu）的水力發電廠興建計劃很快就會完成。

除基礎建設外，莫迪表示太空也將是印度與不丹合作的新領域，印度太空研究組織（ISRO）即將在不丹興建地面接收站，讓不丹從印度發射的南亞衞星（South Asian Satellite）中獲益。

今年10月，策林帶領所屬政黨贏得不丹大選，印度是他就任首相後首個出訪的國家。地處中國和印度間的不丹，傳統上較傾向印度，因此印度在不丹的外交、國防、經濟上都有一定的影響力；去年中印發生洞朗對峙事件，印方更以替不丹出頭為由派兵介入。

此外，不丹還積欠大筆外債，主要債權國就是印度。單是2015年財政年度，印度就金援不丹9.85億美元，在大陸透過一帶一路與援助影響南亞國家後，印度為抗衡中國，也以「鄰國優先」政策，加強對鄰國援助力道。

(中時 )