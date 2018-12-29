豐商學生慶生嗨過頭 逐桌道歉舉動獲萬讚肯定

豐原高商學生在火鍋店慶生，因唱生日快樂歌太大聲，事後主動逐桌向其他客人道歉。（王文吉翻攝）

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中時

台中1名女網友28日到豐原1間火鍋店用餐，遇到高職生「包半場」慶生，學生們忘我大唱生日快樂歌。慶生完後，其中1名女學生猛然想起，剛才似乎聲量太大，逐桌跟其他客人道歉，表示「不好意思，我們剛剛太吵了」。此舉讓女網友發文表示，現在還有這麼有禮貌的小孩子嗎？直呼「太讓我驚訝了！台灣的教育原來還有救。」文章一出迅速破萬讚。

臉書《爆廢公社二館》28日晚間有女網友貼文表示，今天跟家人去一間火鍋店吃飯，遇到高中生包一半的場，吃到一半他們突然開始慶生，很大聲的在唱生日快樂歌，人超多所以一開口的時候大家有嚇到一下，我們也幫忙一起唱，只是唱很小聲。

女網友說，高中生唱完慶生歌、許完願後，我們就繼續吃我們的，沒想到，其中1個女高中生

居然一桌一桌的道歉說「不好意思，我們剛剛太吵了」。女網友看了驚呆說「我的老天鵝啊！！！現在還有這麼有禮貌的小孩子嗎？太讓我驚訝了，台灣的教育原來還有救。」

「女高中生道歉文」一出引發熱議，有眼尖校友從照片中的運動服認出「是豐原高商，我的母校」，許多網友感動大讚「他們真的值得鼓勵 」、「好棒的小孩，書沒白讀，父母學費沒白交 」、「這才是國家未來的棟樑啊」。

也有人建議發文者寫信給學校，公開表揚有禮貌的女學生。對此豐原高商校長周國生表示，該校重視生活教育，要求學生注意生活品德，看到孩子們在校外有這樣表現，覺得與有榮焉，一定會給予學生適當獎勵。

(中時 )

買1碗泡麵 店員笑著多給一雙筷子… 黑豬肉好吃是因為牠吃ㄆㄨㄣ？別…

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