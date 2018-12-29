MLB》「假哈波」開玩笑要加入洋基 網友回文超認真！

海盜投手威廉斯（Trevor Williams）（左）被誤認成哈波。（翻攝自威廉斯推特）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

從洋基隊種種表現看來，哈波（Bryce Harper）穿上條紋球衣的一律已經越來越低，不過日前海盜隊威廉斯（Trevor Williams）在推特貼出自己被誤認成哈波，他還笑說要與洋基簽約，竟引來不少網友認真回文：「洋基能接受豪華稅嗎？」

威廉斯日前外出用餐時，被服務生誤認成哈波，基於開玩笑的心態，他還告訴該位服務生，他即將加入洋基隊，那位服務生相當興奮，因為他是洋基球迷。

前天使「爆頭投手」 明年改披藍鳥球衣

費城人想撒錢補強 卻拒給賽揚強投長約

威廉斯將這段趣事公布在自己的推特，沒想到卻有不少網友認真回覆：「難道服務生沒從信用卡發現你的真名嗎？」、「他沒問你，洋基可以接受豪華稅嗎？」、「所以你最後到底有沒有告訴服務生真相？」、「那個服務生是沒在看棒球嗎？」

看來即使哈波加盟洋基的機率不高，頂級球星能否前進豪華球團，仍舊是球迷相當關注的話題。

(中時電子報)

18億合約不夠肥 葛蘭鐸對大都會沒興趣
中職》對本土投手有期待 中信洋… 中日會長盃》日本讚台灣球員下盤…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。