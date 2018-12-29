MLB》「假哈波」開玩笑要加入洋基 網友回文超認真！

2018年12月29日 20:07 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

從洋基隊種種表現看來，哈波（Bryce Harper）穿上條紋球衣的一律已經越來越低，不過日前海盜隊威廉斯（Trevor Williams）在推特貼出自己被誤認成哈波，他還笑說要與洋基簽約，竟引來不少網友認真回文：「洋基能接受豪華稅嗎？」

Our waiter tonight thought I was Bryce Harper so of course I played along and told him I was signing with the Yankees. He was very happy because he was from the Bronx. — Trevor Williams (@MeLlamoTrevor) December 28, 2018

威廉斯日前外出用餐時，被服務生誤認成哈波，基於開玩笑的心態，他還告訴該位服務生，他即將加入洋基隊，那位服務生相當興奮，因為他是洋基球迷。

威廉斯將這段趣事公布在自己的推特，沒想到卻有不少網友認真回覆：「難道服務生沒從信用卡發現你的真名嗎？」、「他沒問你，洋基可以接受豪華稅嗎？」、「所以你最後到底有沒有告訴服務生真相？」、「那個服務生是沒在看棒球嗎？」

看來即使哈波加盟洋基的機率不高，頂級球星能否前進豪華球團，仍舊是球迷相當關注的話題。

(中時電子報)