韓女星穿高衩泳裝 曬半邊屁股蛋健美長腿辣翻

2018年12月29日 20:12 中時電子報 蔡曉婷

秀彬分享S性感曲線與美腿照。(圖/翻攝自dalsooobin IG)

秀彬PO出泳池邊濕髮美照。(圖/翻攝自dalsooobin IG)

秀彬日常照。(圖/翻攝自dalsooobin IG)

24歲韓國女星秀彬(朴秀彬)原是女團Dal★Shabet成員,去年宣布和公司不續約離開團體,昨(28日)她在IG分享在泳池邊的美照,可見她穿上高衩連身泳裝,大曬屁股蛋與長腿,線條與比例都流露出健康性感美,引來粉絲喊讚。

秀彬曾上節目表演全裸開球。(圖/翻攝自 Youtube)

集性感與俏皮於一身的Dal★Shabet在2011年出道,其中175公分高、45公斤的秀彬除了是團內主唱與忙內,更是身材擔當,2013年秀彬曾上綜藝節目,為了諷刺棒球賽找女星開球製造話題,衣服越穿越裸露的趨勢,秀彬在節目中演出單元劇,模擬全裸開球,當時一度引發話題。

常大方展露好身材的秀彬,昨在IG曬出好幾張泳裝照,大秀健美長腿與纖細蠻腰,加上頭髮微濕的造型,讓網友個個稱讚性感翻,留言說:「Very sexy」、「So beautiful and gorgeous 」、「Who says that perfection doesn't exist???」。

(中時電子報)