韓女星穿高衩泳裝 曬半邊屁股蛋健美長腿辣翻

秀彬大曬翹臀。（圖／翻攝自dalsooobin IG）

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中時電子報
秀彬分享S性感曲線與美腿照。（圖／翻攝自dalsooobin IG）
秀彬PO出泳池邊濕髮美照。（圖／翻攝自dalsooobin IG）
秀彬日常照。（圖／翻攝自dalsooobin IG）

24歲韓國女星秀彬（朴秀彬）原是女團Dal★Shabet成員，去年宣布和公司不續約離開團體，昨（28日）她在IG分享在泳池邊的美照，可見她穿上高衩連身泳裝，大曬屁股蛋與長腿，線條與比例都流露出健康性感美，引來粉絲喊讚。

秀彬曾上節目表演全裸開球。（圖／翻攝自 Youtube）

集性感與俏皮於一身的Dal★Shabet在2011年出道，其中175公分高、45公斤的秀彬除了是團內主唱與忙內，更是身材擔當，2013年秀彬曾上綜藝節目，為了諷刺棒球賽找女星開球製造話題，衣服越穿越裸露的趨勢，秀彬在節目中演出單元劇，模擬全裸開球，當時一度引發話題。

常大方展露好身材的秀彬，昨在IG曬出好幾張泳裝照，大秀健美長腿與纖細蠻腰，加上頭髮微濕的造型，讓網友個個稱讚性感翻，留言說：「Very sexy」、「So beautiful and gorgeous 」、「Who says that perfection doesn't exist???」。

(中時電子報)

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