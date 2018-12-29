中日會長盃》日本讚台灣球員下盤穩 大理單日2勝東瀛球隊

2018年12月29日 20:19 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

第16屆中日會長盃國際邀請賽今天（29日）開打，去年日本冠軍隊伍信越，在首日就繳出連勝的佳績，台灣代表隊也不甘示弱，有北市大理和桃市新明同樣繳出雙勝的成績。

因應賽制，除北海道隊外，其餘日本隊伍一日將會和2支台灣球隊交手，首日交手大理和高市美濃的東東京隊，就對台灣球員的身材相當有印象，監督冨和市談到，「台灣球員下盤都相當穩，揮棒也相當積極，是我們球隊該學習的。」

本次來台參賽的東東京隊是由該地區聯盟和球隊教練推薦出40多名好手，再由教練團親自觀看賽事，從中挑選出最終30位好手。首戰先以4比12敗給大理，午場再以7比6逆轉美濃拿下勝利，冨和市說到，「賽後也特別訓示球員心態上要調整至備戰狀態，希望明天的比賽能漸漸進入狀況。」

另一支同樣在和興國小棒球場出賽的關西隊，則是由該聯盟8隊進行交戰，從中選出好手後，得以選出24位球員，因此今天的比賽是首場正式比賽，監督小畑高準談到，「首戰球隊的默契有些不佳，守備上出現不少瑕疵。」

至於首日繳出1勝1敗的美濃，則是在近一個月休兵後，首次面對高張力的比賽，手感仍在調整中，2016年曾拿下台灣組第2名的他們，希望這次能在留下好成績，總教練曾國光提到，「希望球員們能學到日本守備的扎實度，互相學習不一樣的球風，展現各自的優點。」

(中時電子報)