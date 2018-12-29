SBL》「天使」降臨就掛彩 金酒雄總：不想再換！

2018年12月29日 20:32 中時電子報 黃及人

27日晚上才趕抵台灣報到的金酒新洋將「天使」努涅茲(Angel Nunez)，雖在29日初登板就摘27分、6籃板及3火鍋的不錯數據，卻在讀秒階段意外滑倒撞傷右膝，讓金酒執行教練吳俊雄賽後不禁大嘆，「真的不想再換洋將了！」

金酒最後以84比100不敵裕隆，吳俊雄坦承，畢竟努涅茲才來台灣2天，也跟球隊只練2次，還有時差問題有待調整，這樣的攻守表現還算可以了，「只是我希望他可以多支援一點籃板，但他明顯跟貝斯屬於完全不同類型洋將。」

吳俊雄表示，貝斯打球很狂野，就是飛來飛去的，努涅茲則是屬於團隊型球員，因為他過去都在歐洲打球，「現在我只希望他明天上午檢查過後，膝蓋狀況沒有大礙，不要影響到明天比賽就好，我們不想打破SBL換洋將次數紀錄。」

努涅茲賽後用冰袋敷著右膝，臉部表情看來並沒什麼疼痛感，離場時也沒明顯一跛一跛的跡象，「連我自己都不知道當時怎麼摔的，就突然滑倒了，我目前還有點時差問題需要克服，其他並無大礙，我相信明天應該可以出賽的。」

「來到這裡打球，發現SBL出手很多，也屬於高得分的球賽，比賽節奏雖然很快，但我到世界各地打球，都有碰上類似的情況，所以我能習慣的，」努涅茲表示，「畢竟這是我打的第1場比賽，跟球隊的化學效應還沒真正培養出來。」

(中時電子報)