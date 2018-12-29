李興文24歲兒秀整罐「大麻」！律師：若是真的就代誌大條

2018年12月29日 20:34 中時 林淑娟

藝人李興文的24歲長子李堉睿在IG分享抽大麻好處，還秀出一個玻璃罐，內有疑似大麻的黃綠色塊狀物，他用英文介紹裡面就是THC（四氫大麻酚），還大力推薦：「你們應該試試看！」、「它現在就像是我的小貝比！」李興文夫婦被問及事時轉述李堉睿說法，指影片內容是假的，兒子只是想測試大眾反應。不過律師表示，如果內容物是真的大麻，那「代誌」就大條了。

高中就被送去紐約就讀的李堉睿，畢業自畢業於聖荷西大學經濟系，已返台1年多，至今仍待業中。他在影片中用流利英文詳細介紹玻璃罐瓶中物：「我就把它當營養劑，我做功課時要使用它，我睡覺時也會用它，出門也帶著它，我放輕鬆的時候也會使用它。它就像是我每天的咖啡因藥丸，我每天的咖啡因攝取。」他說：「這是THC（四氫大麻酚），你知道，它就是不同的化學式，功效是一樣的，至少對我的身體來說，你們應該試試看！」鏡頭並特寫玻璃罐說：「老兄，我不會騙你，這狗屎看起來很猛，你看！」

李興文本人沒接手機，他老婆代接電話時表示，李興文還在處理兒子的事，他們夫妻倆都不太懂IG或YouTube，不懂兒子做那些要幹嘛，不過兒子已說是假的，他只是在測試而已。她也跟孩子不斷溝通，提醒他不要隨便測試，不要隨便開玩笑，尤其大麻在台灣是違法的，但孩子已經長那麼大了，思路和他們不一樣，講也不聽，溝通都沒用。他們身為父母當然會擔心，但只能一而再、再而三不斷繼續溝通，告訴兒子：「這在台灣是不可為的，很嚴重的事！」

外界認為李堉睿都24歲、大學畢業了，怎麼還能如此天真，身為媽媽的她也自責地說：「不好意思，這是我們比較失敗的地方，都怪我，才會讓他這樣。希望他有學到教訓」。至於影片是否會撤下，她說會再跟他講。

她表示，李興文前幾天才上吳宗憲節目，也跟憲哥聊到這件事，因為憲哥的兒子鹿希派之前曾放話要「炸市府」引發軒然大波，當時李興文還感嘆怎麼國外回來的孩子都會這樣，很難教。

影片曝光後，網友認為檢察官或警方應該主動前往關切，因為可能是真的，還有網友感嘆「最近星二代是怎樣，太閒了沒事弄一些有的沒的上頭條社會新聞」、「拿大麻開玩笑，累死父母，有何好處」，「都大學畢業了，開這種無聊的玩笑？」

侯慶辰律師表示，如果李堉睿只是宣揚大麻好處還沒有觸法，尚未構成真的犯罪，如果是真的持有或吸食大麻，就有問題了。依據《毒品防制條例》，大麻屬二級毒品，施用二級毒品應處3年以下有期徒刑；持有第二級毒品純質淨重20公克以上者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣70萬元以下罰金。

侯律師指出，警方與檢調可以主動調查李堉睿，並要求驗尿、傳喚做毒品測試，舉證責任在檢調，如果確認是大麻就有問題，若事後證明不是真的就沒事，關鍵在於「是否真的」。

(中時 )