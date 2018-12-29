六甲千人品茶會 順遊落羽松森林

六甲區九品蓮花生態教育園區31日將舉行「歲末惜福感恩千人茶會」，遊客可在優美的蓮花池邊優雅品茶。（劉秀芬攝）

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六甲區九品蓮花生態教育園區31日將舉行「歲末惜福感恩千人茶會」，每人酌收100元工本費，贈蓮花茶杯一只，憑杯入場，免費品茗12種世界名茶。（劉秀芬攝）

元旦連假何處去，六甲區九品蓮花生態教育園區31日將舉行「歲末惜福感恩千人茶會」，由24名茶藝師現場泡出12種百萬名茶請參加者品茗，並將邀台南市長黃偉哲帶領敲響吉祥鐘，祈求國泰民安。

此場茶道盛會由六甲林鳳營渡假會館、台南市休閒農業發展協會及九品蓮花生態教育園區合辦，活動可預約報名，限額1000人，每人酌收100元工本費，附送市價150元蓮花茶杯一只，憑杯入場，免費品茗12種世界名茶，中午並供應免費蔬食。

九品蓮花生態教育園區負責人林朕古說，適逢園區成立25周年，為了感謝鄉親支持，特別舉辦此歲末惜福感恩茶會，現場還有國寶級大師陳泰源青花瓷作品展、書法家張孟權書法展、台灣稻藝工坊藝品展、花藝裝置展，希望參加走茶品茗的朋友能沉浸在平和的藝術氛圍中。

此外，為推廣社區藝文活動、帶動在地青農產品買氣，活動也邀請台南、嘉義的陶笛、薩克斯風等團體來演出，以及近20多家農場、果園、餐廳帶來特色農特產品。

最特別的是，為了推動六甲觀光，林朕古下午安排了社區小旅行導覽活動，帶領參加的朋友漫遊阿勃勒步道、六甲農會米倉、林鳳營百年火車站、林鳳營故事館，再經由菁埔埤步道前往最夯的落羽松森林，希望藉此活動能帶動附近觀光景點發展，讓大家多認識六甲之美。

(中時 )

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